У інтерв'ю виданню Зеленський сказав, що перший замах він та його оточення сприйняли дуже серйозно. Зеленський також розповів про наступні спроби ворогів.

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Президент розповів про замахи на його життя

Президент України сказав, що після першого замаху на його життя виникла паніка, немов під час першого спалаху Covid. Та вже потім він до цього навіть адаптувався.

Перший випадок був дуже цікавий… Люди не знають, що з цим робити, і це виглядає дуже страшно, як Covid. А потім — це просто розвіддані, які розповідають, що ще одна група прибула в Україну, щоб спробувати скоїти замах,

– сказав Володимир Зеленський.

Він пояснив, що пережив принаймні п'ять – шість змов з метою його вбивства, які попередили українські спецслужби. Відповідаючи на питання журналістів про те, скільки саме замахів було з 24 лютого 2022 року президент відповів: "Я справді не знаю".

Видання написало, що один з помічників Зеленського сказав, що протягом перших кількох тижнів війни на нього було скоєно щонайменше десяток замахів.

Журналісти також зауважили, що в перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські спецзагони десантувалися в Києві, щоб ліквідувати президента. Проте охорона Зеленського загородила його офіс імпровізованими барикадами та шматками фанери, найближчим помічникам видали рушниці та бронежилети.

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