Глава государства начал свое обращение с главной новости дня. Речь идет о визите министра обороны США Ллойда Остина. Вместе с ним были также верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. Президент отметил, что был очень продуктивный разговор в канун нового заседания в формате "Рамштайн".

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Украина получит новую помощь

Конечно, мы обсудили ситуацию на поле боя и ее перспективы – то, как мы можем усилить и нашу оборону, и наше движение. Есть новый пакет обороны для нашего государства от Соединенных Штатов. Я благодарен. В частности, будет больше артиллерии – снарядов, которые нужны именно сейчас,

– отметил президент.

Также обсудили украинские действия в Черном море и защиту экспортного коридора. Зеленский подчеркнул, что свобода мореходства является фундаментальной ценностью для всего мира. И что наше государство доказало в Черном море, что мы можем выгонять агрессора из акватории, которую он стремился сделать мертвой.

"Я благодарю всех партнеров, которые помогают нам гарантировать реальное восстановление международного права на нашей земле и в нашем море, и особенно благодарен Соединенным Штатам за неизменное лидерство в поддержке", – добавил Зеленский.

Он отметил, что нормальная жизнь во многом зависит от того, сильны ли США в защите жизни. И, подчеркнул президент, мир видит эту силу в помощи нашему государству.

Зеленский провел весомые совещания

Первое касается планирования международной коммуникации Украины на ближайшие недели. Он добавил, что будут соответствующие действия. Кроме того, провел совещания с руководителями разведки – и ГУР, и Службы внешней разведки Украины. По словам президента, обе работают мощно, за что он благодарен.

А еще он провел совещание с главой правительства Денисом Шмигалем. В большинстве своем оно касается текущих вещей, которые чиновники сейчас реализуют. А также отношения с некоторыми партнерами.

Шмигаль доложил о переговорах с представителями Болгарии и Румынии. По словам президента, это направление трансграничного взаимодействия, которое сейчас растет.

"Я благодарю партнеров. Это и работа морского коридора, и дунайского экспортного кластера, и в целом товарооборот между нашими странами. Только с Румынией мы видим потенциал роста до 4 миллионов тонн товарооборота до конца этого года. Это очень мощно и очень поддерживает не только наше государство, не только рабочие места в Украине, но и в странах-партнерах. Весь регион растет, когда соседи сотрудничают", – отметил он.

Владимир Зеленский убежден, что прибавят еще сотрудничество. Он подчеркнул, что и Румыния, и Болгария, и Молдова, и Украина, а также весь Европейский Союз заинтересованы в том, чтобы связи становились крепче. А все потому, что со временем такая крепость отражается в росте возможностей совместной защиты – защиты свободы.

"Я благодарю всех, кто помогает Украине! Я благодарю всех, чья работа – сделать Украину, наших людей, наших детей более защищенными. И каждому украинскому солдату, каждому нашему сержанту, каждому офицеру Сил обороны и безопасности Украины, всем, кто защищает государство и действительно заботится о человеческой жизни, я благодарю! Слава Украине! – резюмировал президент!

Ранее Владимир Зеленский сделал новое заявление о войне. По его словам, все завершится не так быстро, как хотелось бы нам.