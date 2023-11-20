В то же время, глава государства подчеркнул, что украинский народ продолжает бороться против российских оккупантов. Зеленский также отметил важность победы Украины и мировую поддержку.

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Украинский глава встретился с генеральным директором Fox Corporation Лакланом Мердоком и журналистами изданий Fox News Бенджамином Холлом и The Sun Жеромом Старки. С представителями медиа Зеленский обсудил ситуацию на поле боя, высокую мотивацию и решительность украинского народа и веру в победу.

Президент Украины подчеркнул, что в мире к войне в нашей "почему-то относятся как к кино, и ожидают, что в событиях не будет долгих пауз". По его словам, люди ожидают, что "картинка перед глазами будет всегда меняться, каждый день будут какие-то сюрпризы".

Но для нас, для наших воинов, это не кино. Это – наши жизни. Это ежедневный тяжелый труд. И завершится все не так быстро, как нам хотелось бы, но мы не имеем права опускать рук и не сделаем этого,

– подчеркнул он.

Владимир Зеленский также подчеркнул, что важно сохранить внимание мира к нашим усилиям в борьбе за свободу и свое государство. Глава государства сказал, что именно мировые медиа играют немаловажную роль в консолидации международной поддержки Украины.

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