О визите Ллойда Остина в Киев стало известно 20 ноября. Сообщается, что глава Пентагона хочет показать приверженность США нашему государству.
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Остин поговорил с Зеленским
Ллойд Остин на своей странице в соцсети Х опубликовал фото со встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он написал, что этот разговор стал для него честью. Глава Пентагона добавил, что прибыл в Киев для того, чтобы показать жесткую поддержку Украины Соединенными Штатами.
Мы, вместе с нашими союзниками и партнерами, будем продолжать поддерживать неотложные потребности Украины на поле боя и долгосрочные оборонные нужды,
– написал глава Пентагона.
Встреча Зеленского и Остина в Киеве 20 ноября / фото Ллойда Остина
Глава Пентагона выразил свою поддержку Украине / фото Ллойда Остина
Глава Пентагона в Киеве
- Целью визита Ллойда Остина в Киев является донести важное сообщение – США будут продолжать поддержку Украины. Он стремится подчеркнуть, что оружие будет независимо от того, какой механизм его получения будет использован.
- Глава Пентагона понимает, что необходимо принять, чтобы Украине и Израилю выделили помощь. Он хочет показать республиканцам, что занимается изучением проблем и ситуации в одной из самых горячих точек мира.
- В последнее время стали появляться сообщения о том, что США прекратят помощь Украине. Визит Ллойда Остина в Киев демонстрирует, что такие сообщения неправдивы.