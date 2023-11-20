О визите Ллойда Остина в Киев стало известно 20 ноября. Сообщается, что глава Пентагона хочет показать приверженность США нашему государству.

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Остин поговорил с Зеленским

Ллойд Остин на своей странице в соцсети Х опубликовал фото со встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он написал, что этот разговор стал для него честью. Глава Пентагона добавил, что прибыл в Киев для того, чтобы показать жесткую поддержку Украины Соединенными Штатами.

Мы, вместе с нашими союзниками и партнерами, будем продолжать поддерживать неотложные потребности Украины на поле боя и долгосрочные оборонные нужды,

– написал глава Пентагона.

Встреча Зеленского и Остина в Киеве 20 ноября / фото Ллойда Остина

Глава Пентагона выразил свою поддержку Украине / фото Ллойда Остина

Глава Пентагона в Киеве