Про візит Ллойда Остіна до Києва стало відомо 20 листопада. Повідомляється, що голова Пентагону хоче показати прихильність США до нашої держави.

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Остін поговорив з Зеленським

Ллойд Остін на своїй сторінці у соцмережі Х опублікував фото з зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Він написав, що ця розмова стала для нього честю. Очільник Пентагону додав, що прибув до Києва для того, щоб показати тверду підтримку України Сполученими Штатами.

Ми, разом із нашими союзниками та партнерами, продовжуватимемо підтримувати нагальні потреби України на полі бою та довгострокові оборонні потреби,

– написав голова Пентагону.

Зустріч Зеленського та Остіна у Києві 20 листопада / фото Ллойда Остіна

Очільник Пентагону висловив свою підтримку Україні / фото Ллойда Остіна