Навряд чи робили б такого роду візити для того, щоб сказати, що зброї більше не буде. Про це 24 Каналу сказав експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак, припустивши, настільки ефективним буде приїзд Остіна.

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Будуть запевнення й пояснення

На думку експерта Національного інституту стратегічних досліджень, міністр оборони США приїхав, аби запевнити у тому, що зброя буде незалежно від того, який механізм для її отримання буде використано.

Тут же проблема не тільки у грошах й зброї. Є й інші механізми, які дозволяють отримувати допомогу. Проблема у стабілізації бюджету. Настільки я розумію, ще не всі гроші зібрані на наступний рік, щоб закривати дірку в бюджеті,

– мовив Їжак.

Ймовірно, сенс візиту очільника Пентагону проговорити, що Україна отримає зброю, але, можливо, за іншим графіком, або узгодити план подальших дій на фронті з погляду деокупації територій.

"Будуть запевнення й пояснення як надходитиме зброя в такий непростий період", – зазначив експерт Національного інституту стратегічних досліджень.

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Візит Остіна в Київ

У соцмережі Х, раніше відомій як твітер, глава Міноборони США розповів, що приїхав до столиці України потягом приблизно о 9 годині 23 хвилини за місцевим часом. Основна мета візиту – зустріч з представниками української влади.

На залізничному вокзалі Києва Остіна зустріла пані посол США в Україні Бріджит Брінк. Разом з міністром оборони США також прибув голова Європейського командування Збройних Сил США Крістофер Каволі.

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