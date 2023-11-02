Про це під час пресконференції заявив спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон. Зокрема, він висловив сподівання, що ухвалять двопартійною більшістю, передає 24 Канал.
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Спікер внесе пакет допомоги Україні на розгляд Палаті
Джонсон наголосив, що вважає правильним об'єднати фінансування допомоги Україні й захисту кордону з Мексикою. Адже так їх разом можуть ухвалити як Демократична, так і Республіканська партії США.
Спікер зазначив, що у Сполучених Штатів є зобов'язання, які вони можуть і повинні робити у всьому світі. Однак перш за все країна повинна дбати про "наш власний будинок".
І поки наші кордони широко відкриті, ми відкриваємо себе для великої загрози. Якщо ми хочемо допомогти з кордонами в Україні, ми повинні дбати й про американський кордон,
– додав він.
Крім того, Джонсон також зауважив, що голосування за пропозицію Джонсона про допомогу Ізраїлю у розмірі 14,3 мільярда доларів відбудеться вже 2 листопада. За пакет для України й захисту України будуть голосувати опісля.
Раніше Байден хотів об'єднати допомогу Україні й Ізраїлю
- Президент США Джо Байден запропонував комплексний пакет допомоги вартістю приблизно 106 мільярдів доларів. Пропозиція спрямована на розширення підтримки України, Ізраїлю, Тайваню та багатьох інших країн. З усім тим, це рішення наштовхнулося на спротив конгресменів, які виступають за індивідуальне голосування щодо кожного пакету допомоги.
- Згодом Майк Гарсія, представник Республіканської партії із Каліфорнії, висунув низку запитів до адміністрації Байдена щодо схвалення пакету допомоги Україні. Зокрема, він вимагав надати "стратегію фактичної перемоги України" у війні.
- На цю заяву Гарсії відреагував секретар РНБО Олексій Данілов. Він відмітив позитивне значення того, що у заявах американських політиків слово "перемога" лунає поруч з Україною.