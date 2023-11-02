Про це під час пресконференції заявив спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон. Зокрема, він висловив сподівання, що ухвалять двопартійною більшістю, передає 24 Канал.

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Спікер внесе пакет допомоги Україні на розгляд Палаті

Джонсон наголосив, що вважає правильним об'єднати фінансування допомоги Україні й захисту кордону з Мексикою. Адже так їх разом можуть ухвалити як Демократична, так і Республіканська партії США.

Спікер зазначив, що у Сполучених Штатів є зобов'язання, які вони можуть і повинні робити у всьому світі. Однак перш за все країна повинна дбати про "наш власний будинок".

І поки наші кордони широко відкриті, ми відкриваємо себе для великої загрози. Якщо ми хочемо допомогти з кордонами в Україні, ми повинні дбати й про американський кордон,

– додав він.

Крім того, Джонсон також зауважив, що голосування за пропозицію Джонсона про допомогу Ізраїлю у розмірі 14,3 мільярда доларів відбудеться вже 2 листопада. За пакет для України й захисту України будуть голосувати опісля.

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