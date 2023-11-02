Політики, як Майкл Маккол, які виступають за допомогу Україні, належать до еліти американських республіканців. Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк, додавши, що таких людей є багато серед партійних лідерів США.

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Далекобійні ракети завдадуть ворогу серйозної шкоди

Сучасну ракету можна порівняти з гаджетом. Наприклад, є різні додаткові налаштування, які хочеться використати, але на них потрібен дозвіл виробника, у нашому випадку – це США. Проте, навіть заклики надати Україні більші можливості ракет ATACMS є хорошим сигналом.

Класична республіканська партія є проукраїнська. Стиль конкуренції – хто більше дасть для України – нам дуже підходить. Це справжні Сполучені Штати Америки, а не трапмпісти, яких ще до кінця виборчої кампанії можуть звинуватити в тому, що вони працювали на Росію,

– підкреслив Микола Давидюк.

Судячи з дискусій, які тривають серед демократичних політиків, ми справді можемо отримати такі "додаткові налаштування".

"Коли в руках Валерія Залужного будуть ці ракети, вони летітимуть не те, що точно в ціль, а з максимальним інтелектуальним розрахунок вражатимуть найпотрібніші цілі, для того, щоб завдати Росії найбільшої шкоди", – наголосив Давидюк.

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Треба виокремити ще одну деталь, про яку згадав Валерій Залужний. Він зауважив, що якби не замінування та потреби у зброї, за 4 місяці ми вже могли б бути в Криму. Зрозуміло, що військові плани коригуються і в новий рік ми увійдемо з новим планом, але це вже є демонстрацією чіткого розуміння, як повернути Крим.

"Він не говорив про це у квітні, червні чи в липні, а робив свою роботу. Справді багато чого не вдається, але ми самі розуміємо й про це пише Залужний, що населення Росії втричі більше, ніж наше, а економіка – в 10 разів, але ми протистоїмо, рухаємось та досягаємо результату", – сказав політолог.

Путін знову шантажує ядерною зброєю

Російський диктатор підписав закон відповідно до якого відкликає ратифікацію Договору про заборону ядерних випробувань. Такі вчинки Владіміра Путіна можуть бути реакцією на статтю Financial Times. У ній мовилось про те, що Заходу набридли ядерні погрози Путіна, тому його попередили, що може статися далі.

Якби Росія могла використати ядерну зброю, то давно б це зробила. Щоразу, коли ви чуєте погрози Путіна – це означає, що він програє на полі бою, а наші збройні сили його давлять й знищують,

– зауважив Давидюк.

Всі погрози диктатора ми вже давно чули, але тепер зрозуміло одне – нашу державу ніхто не зможе принизити чи залякати. З війни ми однозначно вийдемо переможцями, а про наші хоробрість та силу знатиме весь світ. Щодо ядерної зброї, то її використання, за словами політолога, лише пришвидшить фінал Росії, як держави.

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