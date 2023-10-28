Представниця МЗС Росії Марія Захарова цинічно звинуватила Україну в "ядерному тероризмі". Про це вона сказала ворожим ЗМІ після нічної російської атаки дронами, передає 24 Канал.

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Що наговорила Захарова

Представниця російського МЗС заявила, що Україна нібито атакувала Курську АЕС ударними безпілотниками ввечері 26 жовтня. За її словами, один з дронів буцімто "врізався у склад ядерних відходів Курської АЕС, пошкодивши його стіни", а два інших БПЛА начебто "впали на комплекс адміністративних будівель станції". Дипломатка країни-агресорки також додала, що у дронах застосовувалися компоненти, які були "поставлені західними країнами".

Після цього Захарова, ймовірно, переплутала Росію з Україною. Адже її наступна заява красномовно описує всю сутність країни-агресорки.

Те, що сталося, доводить, що для "злочинного київського режиму" не існує жодних обмежень, аж до здійснення актів ядерного тероризму. Там не могли не усвідомлювати, що наслідком нальоту БпЛА могла стати повномасштабна ядерна катастрофа, яка б торкнулася території багатьох країн,

– сказала поплічниця Сєргєя Лаврова.

Також представниця МЗС держави-терориста припустила, що ця вигадана Кремлем атака не могла бути проведена без згоди міфічних "західних кураторів".

Зверніть увагу! Слова Захарової суперечать заяві міноборони країни-агресорки. У відомстві Сєргєя Шойгу відзвітували про нібито успішне перехоплення та знищення цих 3 дронів, а також повідомили про відсутність руйнувань та постраждалих.

Як відреагували в Україні

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук зробив допис у своїх соцмережах.

Катинь – Хатинь, Хмельницька АЕС – Курська АЕС. Росіяни здавна вміють формувати асоціативний ряд. Атакували нашу АЕС – придумали з Курською,

– написав він.

Голова Громадської ради при Одеській ОВА зауважив, що російським окупантам вже ніхто не вірить.

Що цьому передувало