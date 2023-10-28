Представниця МЗС Росії Марія Захарова цинічно звинуватила Україну в "ядерному тероризмі". Про це вона сказала ворожим ЗМІ після нічної російської атаки дронами, передає 24 Канал.
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Що наговорила Захарова
Представниця російського МЗС заявила, що Україна нібито атакувала Курську АЕС ударними безпілотниками ввечері 26 жовтня. За її словами, один з дронів буцімто "врізався у склад ядерних відходів Курської АЕС, пошкодивши його стіни", а два інших БПЛА начебто "впали на комплекс адміністративних будівель станції". Дипломатка країни-агресорки також додала, що у дронах застосовувалися компоненти, які були "поставлені західними країнами".
Після цього Захарова, ймовірно, переплутала Росію з Україною. Адже її наступна заява красномовно описує всю сутність країни-агресорки.
Те, що сталося, доводить, що для "злочинного київського режиму" не існує жодних обмежень, аж до здійснення актів ядерного тероризму. Там не могли не усвідомлювати, що наслідком нальоту БпЛА могла стати повномасштабна ядерна катастрофа, яка б торкнулася території багатьох країн,
– сказала поплічниця Сєргєя Лаврова.
Також представниця МЗС держави-терориста припустила, що ця вигадана Кремлем атака не могла бути проведена без згоди міфічних "західних кураторів".
Як відреагували в Україні
Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук зробив допис у своїх соцмережах.
Катинь – Хатинь, Хмельницька АЕС – Курська АЕС. Росіяни здавна вміють формувати асоціативний ряд. Атакували нашу АЕС – придумали з Курською,
– написав він.
Голова Громадської ради при Одеській ОВА зауважив, що російським окупантам вже ніхто не вірить.
Що цьому передувало
- Нагадаємо, що у ніч на 25 жовтня російські загарбники атакували "Шахедами" Україну, зокрема Хмельницьку область. Українські захисники позбивали всі 11 ворожих безпілотників, однак ці дрони при падінні пошкодили чимало будинків.
- У місті Славута, наприклад, було багато вибитих вікон та дверей, а також пошкоджених дахів. У деяких жителів навіть повилітали балкони.
- Володимир Зеленський заявив, що в ту ніч загарбники намагалися атакувати дронами Хмельницьку АЕС. За його словами, на території станції теж повибивало вікна.