Вночі Росія вдарила неподалік Хмельницької АЕС. Внаслідок вибуху пошкоджено вікна у двох корпусах станції.
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Лінії електропередач знеструмлено
Постраждали адміністративно-побутовий та лабораторно-побутовий корпуси.
Через пошкодження ліній електропередачі знеструмлено 1 860 споживачів у містах Славута та Нетішин Хмельницької області,
– повідомили у Міненерго.
Відновлювальні роботи розпочнуть одразу ж після того, як енергетиків допустять до місця пошкоджень.
Окупанти атакували Хмельниччину
- Вночі 25 жовтня Росія знову масовано атакувала Україну "Шахедами". Вибухи лунали в кількох областях. Зокрема, й на Хмельниччині. Мер Славути Василь Сидор повідомив, що на території громади є багато ушкоджень. Місцеві повідомляють, що у багатьох жителів повилітали балкони, вікна та двері.
- У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що у ніч на 25 жовтня російські окупанти завдали чергового удару по Україні. Вороги застосували 11 ударних безпілотників типу Shahed-136/131. Всі повітряні цілі були знищені. Окрім того, ворог атакував Україну з авіації. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів.
- На жаль, вороги пошкодили будівлі й у Нетішині. Там вибуховою хвилею пошкоджені приміщення пожежно-рятувальних частин та будівля відділу поліції.