Російські окупанти атакували Україну 11 дронами-камікадзе типу "Шахед". Відомо про щонайменше 16 поранених людей.

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Які наслідки атаки по Хмельниччині

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що у місті Славута Шепетівського району Хмельницької області внаслідок падіння уламків дронів пошкоджено:

11 багатоквартирних та 9 приватних будинків;

два навчальні заклади;

адмінбудівлю;

крамницю;

автомобілі.

У міністерстві розповіли, що 16 людей зазнали поранень і звернулися до медиків по допомогу.

Також у містах Славута та Нетішин вибуховою хвилею пошкоджені приміщення пожежно-рятувальних частин та будівля відділу поліції,

– заявили в МВС.

Окрім того, у відомстві повідомили, що окупанти:

орієнтовно опівночі обстріляли село Добра Надія Нікопольського району Дніпропетровської області;

нанесли 9 авіаударів по Бериславському району Херсонської області;

обстріляли Херсон з артилерії та поцілили по селищу Антонівка на Херсонщині;

атакували Вовчанськ Харківської області та влучили по приватному будинку.

Росія атакувала Україну "Шахедами": коротко