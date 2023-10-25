Відомо про падіння уламків безпілотників у Хмельницькій області. Звуки вибухів лунали у місті Славута на Хмельниччині, пише 24 Канал.

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Що відомо про атаку дронів по Україні

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що у ніч на 25 жовтня російські окупанти завдали чергового удару по Україні. Вороги застосували 11 ударних безпілотників типу Shahed-136/131.

Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі ворожі БпЛА,
– заявили військові.

Окрім того, ворог атакував Україну з авіації. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів у:

  • Чернігівській;
  • Сумській;
  • Харківській;
  • Луганській;
  • Донецькій;
  • Запорізькій;
  • Херсонській областях.

У Повітряних силах заявили про 100-відсоткове збиття

Росія атакувала Україну "Шахедами": основне

  • У ніч проти 25 жовтня Росія запустила "Шахеди" по Україні. Загроза атаки дронами була в Київській, а згодом Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській областях. Після 3 години ночі 25 жовтня загроза атаки дронами була на Тернопільщині, Рівненщині.
  • Через роботу ППО вибухи чули в Черкаській області орієнтовно о 00:26 25 жовтня. Згодом о 3:22 вибухи лунали в Хмельницькій області.
  • Славутський міський голова Василь Сидор розповів про значні пошкодження у своїй громаді. Там є поранені.