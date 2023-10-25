Известно о падении обломков беспилотников в Хмельницкой области. Звуки взрывов раздавались в городе Славута на Хмельнитчине, пишет 24 Канал.
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Что известно об атаке дронов по Украине
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в ночь на 25 октября российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине. Враги применили 11 ударных беспилотников типа Shahed-136/131.
Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены все вражеские БПЛА,
– заявили военные.
Кроме того, враг атаковал Украину из авиации. Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов в:
- Черниговской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Луганской;
- Донецкой;
- Запорожской;
- Херсонской областях.
В Воздушных силах заявили про 100-процентное сбитие
Россия атаковала Украину "Шахедами": основное
- В ночь на 25 октября Россия запустила "Шахеды" по Украине. Угроза атаки дронами была в Киевской, а затем Николаевской, Херсонской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской областях. После 3 часов ночи 25 октября угроза атаки дронами была на Тернопольщине, Ровненщине.
- Из-за работы ПВО взрывы слышали в Черкасской области ориентировочно в 00:26 25 октября. Впоследствии в 3:22 взрывы раздавались в Хмельницкой области.
- Славутский городской глава Василий Сидор рассказал о значительных повреждениях в своей общине. Там есть раненые.