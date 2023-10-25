Известно о падении обломков беспилотников в Хмельницкой области. Звуки взрывов раздавались в городе Славута на Хмельнитчине, пишет 24 Канал.

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Что известно об атаке дронов по Украине

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в ночь на 25 октября российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине. Враги применили 11 ударных беспилотников типа Shahed-136/131.

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены все вражеские БПЛА,

– заявили военные.

Кроме того, враг атаковал Украину из авиации. Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов в:

Черниговской;

Сумской;

Харьковской;

Луганской;

Донецкой;

Запорожской;

Херсонской областях.

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