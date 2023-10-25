О ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, о главных новостях 24 октября рассказывает 24 Канал.

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00:35, 25 октября В России нет невероятных запасов ракет Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что оккупанты накапливают ракетный запас для атак по объектам инфраструктуры Украины. В то же время, он дал понять, что Россия не может выпускать 100 ракет за один удар, потому что у захватчиков нет ракетных запасов, как до 24 февраля 2022 года.

00:30, 25 октября Ночью Россия атаковала Украину "Шахедами" В ночь с 24 на 25 октября оккупанты выпустили в сторону Украины ударные БПЛА. Поэтому Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения "Шахедов" в Киевской и Черкасской областях. На Полтавщине, Харьковщине и Донетчине объявляли тревогу из-за ракетной опасности.

00:27, 25 октября СБУ разоблачила предпринимателя-изменника из Закарпатья Житель Закарпатья поставлял через Беларусь огнеупорное сырье для России, делая вид, что якобы возит его для заказчиков с Ближнего Востока. Он специально вносил ложные сведения в международные товарно-транспортные накладные. По данным СБУ закарпатец поставил в Россию несколько партий сырья более чем на 12 миллионов в гривневом эквиваленте. Она требовалась оккупантам для производства радиолокационных комплексов для своего флота.

00:22, 25 октября В Полтаве дважды звучала тревога из-за БПЛА Российские оккупанты вечером выпустили в сторону Полтавы беспилотник. Поэтому в городе два раза объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ сообщили о движении неустановленного вражеского дрона на границе между Полтавской и Харьковской областями, а затем предупреждали о БПЛА, предположительно "Шахеде", в районе самой Полтавы. Затем в области объявили отбой угрозы применения ударных беспилотников.

00:16, 25 октября В Севастополе произошел "хлопок" Во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы около 22:10. Только после этого захватчики объявили воздушную тревогу. Местные жители писали о звуках "хлопка" в районе Балаклавы и выбитые окна в некоторых домах. Оккупационная администрация объяснила взрывы "штатными мероприятиями в акватории", в том числе с использованием реактивных бомбометов, и проигнорировала сообщения о том, что в определенных домах вылетело стекло.

22:02, 24 октября Партизаны следят за аэродромом Кировское Партизаны движения "Атеш" сообщили, что на территории аэродрома Кировское заметили самолеты, вертолеты и российские беспилотники.

21:45, 24 октября Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор. Украины на повестке дня не было

21:45, 24 октября Сколько гражданских остаются в Авдеевке Ирина Верещук сообщила, что в Авдеевке, которую пытаются захватить российские оккупанты, остается примерно тысяча гражданских.

21:44, 24 октября На Харьковщине враг убил двоих людей Российские оккупанты обстреляли Харьковскую область. Враг убил двоих людей. Погибшие – гражданские мужчины 50 и 57 лет.

21:43, 24 октября В Херсонской области началась принудительная эвакуация В Херсонской области по состоянию на 24 октября началась принудительная эвакуация. Собираются вывезти более 800 детей.

21:42, 24 октября Какая ситуация на фронте Генштаб ВСУ сообщил, что воины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. Врагу наносят колоссальные потери.

21:40, 24 октября Россияне ударили по Днепропетровщине Российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область – Синельниковский район. Враг попал по критической инфраструктуре и повредил кафе, лицей, государственное учреждение, административное здание, аптеку, 10 жилых домов. К счастью, пострадавших нет.

21:31, 24 октября Зеленский встретился с министром обороны Дании Владимир Зеленский встретился с Люндом Поульсеном – министром обороны Дании. Украинский лидер подчеркнул, что очень ценит поддержку страны.

21:29, 24 октября Оккупанты минируют места отдыха украинцев На временно оккупированных территориях захватчики минируют места, где любили отдыхать украинцы. В частности, мину зафиксировали на детском пляже.

17:12, 24 октября У оккупантов колоссальные потери Александр Тарнавский заявил, что в течение суток российские оккупанты нанесли 21 авиационный удар. Кроме того, враг провел 28 боевых столкновений. Украинские герои из подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ "Таврия" в течение суток выполнили 1 336 огневых задач. Удалось ликвидировать более 400 оккупантов и уничтожить немало техники.

15:15, 24 октября Что с состоянием Владимира Путина В Кремле отреагировали на заявления телеграм-каналов, что у Путина якобы останавливалось сердце. Дмитрий Песков заверил, что с диктатором все хорошо.

14:14, 24 октября Оккупанты пытаются захватить Купянск-Узловой Российские оккупанты пытаются захватить железнодорожную развязку на Купянском направлении – Купянск-Узловой.

13:59, 24 октября Приоритет для Украины – готовность к началу переговоров о членстве в ЕС Для Украины в приоритете готовность к политическому решению о начале переговоров о членстве в ЕС уже в 2023 году. Об этом Владимир Зеленский сказал во время обращения к еврокомиссарам. Президент подчеркнул, что Украина сделала гораздо больше, чем можно ожидать от государства, которое находится в состоянии войны.

13:51, 24 октября Rheinmetall и "Украинская оборонная промышленность" создали совместное предприятие Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и "Украинская оборонная промышленность" создали совместное предприятие. Оно будет производить обслуживание и ремонт техники, поставленной нашими партнерами. Также на этом предприятии будет проходить локализация производства ведущих образцов техники Rheinmetall AG. Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.

13:29, 24 октября В ТЦК подтвердили, что экс-прокурору Ильницкому оставили повестку Экс-прокурору Ростиславу Ильницкому якобы пытались вручить повестку в ТЦК. Представители военкомата прибыли по месту фактического проживания военнообязанного, но его не было ни по одному из мест регистрации, поэтому его оставили в почтовом ящике. Эту информацию подтвердили в ТЦК. Ильницкий вместе с бывшей сотрудницей ГБР два дня гуляли свадьбу с сотнями гостей.

13:16, 24 октября В Николаеве водитель маршрутки обругал пассажирку из-за языка В Николаеве водитель одной из маршруток нецензурно высказывался в сторону пассажирки. Скандал вспыхнул из-за того, что женщина попросила на украинском сделать остановку. Водителю грозит до 3 лет лишения свободы.

12:58, 24 октября В ВМС рассказали, почему Крымский мост до сих пор не разрушен полностью Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-морских сил ВСУ, рассказал, что Керченский мост до сих пор не разрушен полностью из-за того, что мы, в отличие от россиян, не страдаем символизмом. По его словам, это помогает при ведении боевых действий ограниченным ресурсом. Крымский мост будет разрушен тогда, когда этого потребует ситуация.

12:42, 24 октября Определения "поселок городского типа" больше не будет Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет такое определение, как "поселок городского типа", или же сокращен ПГТ. Теперь такие населенные пункты будут называть просто поселок.

12:18, 24 октября Это историческое достижение, – Зеленский о работе над деоккупацией Крыма Одним из главных достижений украинских защитников является то, что российский Черноморский флот начал постепенно удирать с полуострова. Об этом заявил Владимир Зеленский, выступая на саммите Крымской платформы. Президент подчеркнул, что ВСУ продолжают работать, чтобы взять под огневой контроль временно оккупированный Крым.

12:18, 24 октября Военный из США под маской OSINT-аналитика распространял российские нарративы Военный США выдавал себя в соцсети за OSINT-аналитика, однако на самом деле распространял российскую пропаганду. Оказалось, что он служил с россиянами и даже имеет фотографии с флагом государства-агрессора. Страницу OSINTdefender зарегистрировали в декабре 2021 года. Автор – Саймон Андресон.

12:18, 24 октября Смертельное ДТП на блокпосту Киева: погиб военнослужащий Василий Кирий Ночью 22 октября на въезде в Киев на блокпосту насмерть сбили военнослужащего. Как выяснилось, погиб Василий Кирий. С апреля 2022 года он вступил в ряды Добровольческого формирования Броварской городской территориальной общины №1 "Дозор". Василий Кирий нес службу на одном из блокпостов.

12:17, 24 октября Россия атаковала Запорожье ракетами: есть попадания Глава ОВА сообщил, что оккупанты атаковали Запорожье ракетами, предварительно, баллистическими. Одна из ракет попала по территории предприятия. Место попадания второй еще уточняют. В результате ударов повреждены здания на территории предприятия. Информация о пострадавших не поступала,

– отметил Малашко.

11:51, 24 октября Илон Маск хочет возобновить отношения с Россией Илон Маск в очередной раз решил прокомментировать ситуацию в мире и заявил, что все движется к Третьей мировой. Более того, по его мнению, нужно закончить войну в Украине и помириться с Россией.

11:29, 24 октября В Запорожье взрывы СМИ сообщают, что в Запорожье слышали взрывы. Продолжается воздушная тревога.

10:50, 24 октября Саммит Крымской платформы В Праге проходит второй парламентский саммит Крымской платформы. Все для того, чтобы привлечь внимание мира к ситуации в оккупированном Крыму. Основными темами платформы станут война в Украине, полуостров и глобальная архитектура безопасности.

10:48, 24 октября Россия снова атаковала Хмельнитчину Уже третьи сутки подряд враг атакует Хмельнитчину. Поэтому в общинах области жители могли слышать звуки взрывов. Спасибо нашим силам ПВО за качественную работу!

– подчеркнул заместитель начальника ОВА.

10:47, 24 октября Воины ССО уничтожили российский РЛС "Зоопарк" На Донецком направлении бойцы ССО уничтожили вражеский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк". Стоимость такой станции составляет 10 миллионов долларов.

10:47, 24 октября Россияне хотят найти "щель" в обороне Авдеевки Глава Авдеевской ГВА сообщил, что в последние дни, кроме непрерывных атак на позиции ВСУ, враг действует небольшими группами. Захватчики пытаются с нескольких направлений одновременно найти "щель" в обороне. Впрочем, успеха не имеют. Все атаки агрессора были отражены. Оборона держится – никакого прорыва россиян нет, подчеркнул Виталий Барабаш.

10:21, 24 октября Кулеба ответил, помешает ли вступлению Украины в ЕС закадычность Орбана и Путина Глава МИД назвал связи Венгрии с Россией "искусственно созданной нервозностью". Несмотря на то, что Будапешт манипулирует темой венгерского нацменьшинства, Кулеба считает, что членство Украины в ЕС стратегически отвечает интересам Венгрии.

10:14, 24 октября Россия утром атаковала Днепропетровщину ракетами Глава ОВА сообщил, что утром агрессор целил по Днепропетровщине. Военные уничтожили вражескую ракету над Каменским районом. Громко было и на Синельниковщине. Там повреждены инфраструктурный объект и несколько частных домов. Предварительно, жертв и пострадавших нет.

09:51, 24 октября Оккупанты изучают маршруты, чтобы обходить средства поражения Российские захватчики ночью 24 октября в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Дронами-камикадзе враг исследует маршруты, где размещены украинские системы противовоздушной обороны. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

09:50, 24 октября США хотят конфисковать и продать яхту российского олигарха США хотят конфисковать суперяхту подсанкционного российского олигарха Сулеймана Керимова. Деньги от ее продажи могут передать Украине, пишет Sky News.

09:15, 24 октября Оккупанты ударили по дому на Херсонщине Около 3 часов ночи оккупанты обстреляли поселок Белозерка. Попали в жилой дом. Пострадали 4 человека из одной семьи. У 12-летнего мальчика травматическое повреждение стопы и острая реакция на стресс. Также невротическая реакция у женщины 50 лет и двух мужчин.

09:14, 24 октября Грозит ли Украине блэкаут В сети распространяются фейки, что в Украине будут вводить "многочасовые отключения света", а случиться это должно уже "с завтрашнего дня". В Укрэнерго опровергли это, заявив, что в настоящее время генерации электроэнергии в нашей стране достаточно.

09:05, 24 октября Украина будет уничтожать тыл врага, а Россия будет терроризировать гражданских: NYT о войне зимой The New York Times пишет, что в условиях, когда лобовые атаки оказываются сложными и смертельно опасными, "глубокая война", которую ведут обе стороны, приобретает особое значение. Отмечает, что зимой Украина будет уничтожать тыл врага, а Россия – терроризировать гражданских.

08:10, 24 октября Силы обороны имели частичный успех к югу от Работино В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны имели частичный успех к югу от Работино. Наши защитники наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

08:00, 24 октября В ОК "Юг" прокомментировали взрывы в Севастополе В Крыму захватчики жаловались на якобы "подводную атаку". Российским военным следует учитывать, что они находятся на оккупированных территориях, поэтому там могут быть боевые действия. Им постоянно что-то кажется, они ощущают себя в Украине все глубже и глубже, понимая, что мы боремся за свои территории, и что Крым – это Украина, и там ведутся боевые действия. Даже тогда, когда им кажется, что там достаточно спокойно и их "Пэ-Вэ-О" работает,

– заявила Гуменюк.

07:56, 24 октября Актуальные потери врага Силы обороны уничтожили еще 12 российских танков, 16 боевых бронированных машин, 24 артиллерийские системы, 3 РСЗО и 18 дронов. Кроме того, ликвидировали еще 810 оккупантов. Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

07:42, 24 октября Оккупанты продолжают обстрел Херсонщины: есть жертва и пострадавшие Глава Херсонской ОВА сообщил, что за минувшие сутки агрессор совершил 101 обстрел, выпустив 597 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", АГС, танков, авиации и БПЛА. По Херсону – 30 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, объект критической инфраструктуры и завод в Бериславе, территорию парка в Херсоне. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 14 – получили ранения, из них 1 ребенок,

– рассказал Прокудин.

07:36, 24 октября Какую интенсивность артиллерийского огня сможет поддерживать Россия в 2024 году Эксперты ISW отметили, что Россия, по всей вероятности, сможет поддерживать достаточную интенсивность артиллерийского огня в Украине в 2024 году. В то же время аналитики подчеркнули, что она будет на более низком уровне, чем в 2022 году.

06:51, 24 октября ВСУ оттеснили врага и продвинулись к югу от Бахмута, – ISW Аналитики Института изучения войны заявили, что украинские защитники имели успех на Бахмутском направлении. Силы обороны отбросили врага через железнодорожный путь к северу от Клещеевки. В ISW отметили, что это также подтверждают заявления Генштаба, а еще сетование российских "военкоров".

06:49, 24 октября Ночью оккупанты атаковали Украину 6 дронами-камикадзе. В Генштабе ВСУ сообщили, что сегодня ночью российские захватчики нанесли очередной авиационный удар по Украине. Агрессор применил 6 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131". Все дроны сбила ПВО.

04:00, 24 октября В Севастополе раздались мощные взрывы Во временно оккупированном Севастополе местные жители слышали несколько громких взрывов. Первый раздался в 03:35. Второй – уже через 5 минут. После этого также раздавались выстрелы. Оккупанты жалуются на подводную атаку.

03:44, 24 октября В Черном море могут находится несколько тысяч российских мин Румыния, Болгария и Турция проводят подготовку для начала разминирования Черного моря из-за угроз российских мин, в том числе мешающих гражданскому судоходству. Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что в Черном море может находиться несколько тысяч российских мин.

02:41, 24 октября Каждый доллар для Украины и Израиля важен и срочен, – Белый дом В Белом доме считают, что поддержка Украины и Израиля одинаково важна. Там надеются, что Конгресс одобрит запрос на финансирование как можно скорее.