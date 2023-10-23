О том, какая часть территории Украины заминирована, сколько времени нужно на решение этой проблемы и каковы ее последствия – читайте в материале 24 Канала.

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Как заминировали территорию Украины

Массированное минирование украинской территории началось еще в 2014 году – сразу же с российским вторжением в наше государство. Впрочем, именно с началом 2022 года оно достигло невиданных ранее масштабов в истории мира.

Если со стороны украинских войск минирование проходит организованно в местах, где проходит фронт российско-украинской войны, то минирование в исполнении оккупационных войск очень часто хаотично.



Противотанковые мины в поле на освобожденной части Луганщины / Фото 24 Канала

Особенно хаотическим минирование было в начале 2022 года – сразу после полномасштабного вторжения. Как только начали оккупировать новые украинские территории, россияне сразу начали минировать их.

Как следствие, до сих пор серьезно заминированными остаются значительные части Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Хотя и активные боевые действия сегодня там не ведутся уже больше года, за исключением разве что крайнего востока Харьковской области.

Похожая ситуация и на правом берегу Херсонской области, и частях Николаевской области, откуда россиян выбили в конце 2022 года.

Заминированы и побережья пока оккупированного Крыма, а также воды Черного моря. Но особенно острая проблема заминирования для Запорожской, Донецкой и Луганской областей, где активные боевые действия продолжаются до сих пор.



Интерактивная карта заминирования территории Украины / Скриншот с сайта ГСЧС

Заминированная территория размером в 8 Израилей

Тему заминирования во время выступления на международной конференции доноров по разминированию Украины озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль. По данным главы украинского правительства, потенциально заминированны в Украине около 30% территории государства – около 174 тысяч квадратных километров.

Поскольку конференция проходила в хорватском Загребе, Денис Шмыгаль отметил, что эта цифра равна почти трем площадям Хорватии.

Сейчас весь мир говорит об Израиле, где идет война против группировки ХАМАС. Если сравнивать с Израилем – заминированная в Украине территория равна почти восьми площадям этого государства. Если сравнивать с другими европейскими государствами, цифра в 174 тысячи заминированных квадратных километров земли кажется просто невероятной.

Для сравнения:

Португалия (площадь в 91,5 тысячи квадратных километров), Венгрия (93 тысячи), Исландия (103 тысячи квадратных километров) – почти две площади этих стран;

(площадь в 91,5 тысячи квадратных километров), (93 тысячи), (103 тысячи квадратных километров) – почти две площади этих стран; Латвия (64,5 тысячи квадратных километров), Литва (65,2 тысячи), Грузия (69,7 тысячи), Ирландия (70,3 тысячи), Чехия (78,8 тысячи), Австрия (83,8 тысячи), Азербайджан (86,6 тысячи) – более 2 площадей этих стран;

(64,5 тысячи квадратных километров), (65,2 тысячи), (69,7 тысячи), (70,3 тысячи), (78,8 тысячи), (83,8 тысячи), (86,6 тысячи) – более 2 площадей этих стран; Эстония (45,2 тысячи квадратных километров), Словакия (48,8 тысячи), Босния и Герцеговина (51,1 тысячи), Хорватия (56,5 тысячи) – более 3 площадей стран;

(45,2 тысячи квадратных километров), (48,8 тысячи), (51,1 тысячи), (56,5 тысячи) – более 3 площадей стран; Швейцария (41,3 тысячи квадратных километров), Нидерланды (41,5 тысячи), Дания (43,1 тысячи) – более 4 площадей этих стран;

(41,3 тысячи квадратных километров), (41,5 тысячи), (43,1 тысячи) – более 4 площадей этих стран; Молдова (33,8 тысячи квадратных километров), Бельгия (30,5 тысячи) – более 5 площадей стран;

(33,8 тысячи квадратных километров), (30,5 тысячи) – более 5 площадей стран; Албания (28,7 тысячи квадратных километров), Северная Македония (25,7 тысячи) – более 6 площадей стран;

(28,7 тысячи квадратных километров), (25,7 тысячи) – более 6 площадей стран; Словения (20,2 тысячи квадратных километров) – более 8 площадей;

(20,2 тысячи квадратных километров) – более 8 площадей; Черногория (13,8 тысячи квадратных километров) – более 12 площадей.

Таким образом, 174 тысячи квадратных километров, заминированных в Украине – это вместе взятые территории Ирландии, Словакии, Молдовы и двух Черногорий в придачу.

Совершенно "крошечные" страны мы даже не сравнивали. В целом заминированная часть Украины больше площади 19 из 27 стран Европейского Союза:

Мальта – площадь 316 квадратных километров,

– площадь 316 квадратных километров, Люксембург – 2,5 тысячи квадратных километров,

– 2,5 тысячи квадратных километров, Кипр – 9,2 тысячи,

– 9,2 тысячи, Словения – 20,2 тысячи,

– 20,2 тысячи, Бельгия – 30,5 тысячи,

– 30,5 тысячи, Нидерланды – 41,5 тысячи,

– 41,5 тысячи, Дания – 43 тысячи,

– 43 тысячи, Эстония – 45,2 тысячи,

– 45,2 тысячи, Словакия – 49 тысяч,

– 49 тысяч, Хорватия – 56,5 тысячи,

– 56,5 тысячи, Латвия – 64,5 тысячи,

– 64,5 тысячи, Литва – 65,3 тысячи,

– 65,3 тысячи, Ирландия – 70,2 тысячи,

– 70,2 тысячи, Чехия – 78,8 тысячи,

– 78,8 тысячи, Австрия – 83,8 тысячи,

– 83,8 тысячи, Португалия – 92,4 тысячи,

– 92,4 тысячи, Венгрия – 93 тысячи,

– 93 тысячи, Болгария – 110,9 тысячи,

– 110,9 тысячи, Греция – 131,9 тысячи.



Какая часть территории Украины заминирована – сравнение / инфографика 24 Канала

Темпы разминирования Украины

Обратите внимание! По оценке Всемирного банка, стоимость полного комплекса работ по гуманитарному разминированию составит более 37 миллиардов долларов. По курсу НБУ это почти 1 триллион 350 миллиардов гривен.



Для сравнения, доходы всего украинского бюджета, предусмотренного Кабинетом Министров на 2024 год, составят 1 триллион 746 миллиардов. Так что очевидно, что справиться с такой задачей в одиночку Украина точно не сможет.



Как, вероятно, не сможет справиться не только в вопросе финансов, но и в отношении специалистов по разминированию.

Как сообщил премьер-министр, сейчас Украина имеет 3 тысячи саперов и всего 29 специальных механизированных машин. Тоесть:

на 1 сапера – приходится 58 квадратных километров заминированной территории ,

, на 1 механизированную машину – приходится 6 тысяч квадратных километров заминированной территории.

Этого, очевидно, недостаточно. Поэтому мы определили гуманитарное разминирование одним из приоритетов и начали создание международной коалиции по разминированию.

– рассказал Денис Шмыгаль.

По состоянию на 11 октября 2023 года уже 40 стран и партнерских организаций согласились направить около 300 миллионов долларов на спецтехнику и другие цели. Впрочем, украинский премьер призвал мировое сообщество к еще большей мобилизации в вопросе разминирования.

В настоящее время разминированием в Украине занимаются разные структуры:

К примеру, бойцы инженерных войск на уровне со штурмовиками являются главными творцами украинского контрнаступления на Юге. Территории на линии фронта здесь заминированы настолько, что без помощи саперов техника банально не сможет проехать. Часто без предварительного разминирования невозможно двигаться и пехотинцам.

Разминированием деоккупированных территорий занимаются саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также специалисты сил поддержки ВСУ. Несмотря на весь героизм саперов, очевидно, что до полного разминирования украинской территории еще много десятилетий.

Для понимания, по состоянию на 14 октября 2023 года с начала полномасштабного вторжения Силы поддержки смогли очистить от взрывоопасных предметов 110 квадратных километров деоккупированных территорий.

Сначала может показаться, что это совсем мало, но только вдумайтесь: с этих территорий собрано и уничтожено 132 тысячи 262 взрывоопасных устройства. Тоесть на один квадратный километр приходится 1 тысяча 202 таких предмета! В общей сложности на территории Украины таких десятки миллионов.

Разминирование – как потенциальный бизнес

Также разминированием часто занимаются и гражданские украинцы с помощью подручных методов. К сожалению, такие истории часто оканчиваются трагедиями. Так что следует помнить об опасности и вызывать профессионалов.

Кстати, недавно ветеран российско-украинской войны Виталий Кучеренко создал собственную компанию по гуманитарному разминированию. Кроме самого разминирования, еще одна цель бизнеса – помочь собратьям с социализацией и дать им работу.

Посредством грантовых средств военные смогли приобрести специальное оборудование для работников. В частности, удалось купить современные средства поиска взрывобезопасных предметов, индивидуальные средства, навигации и оргтехнику с программным обеспечением.



Как происходит разминирование / Фото business.diia.gov.ua

Когда говорят о разминировании, слово "бизнес" в этом контексте может звучать довольно необычно. Впрочем, как мы уже видели, справиться самостоятельно Украине как государству будет крайне сложно. Глава украинского правительства заявил, что Украина уже создает организационную инфраструктуру разминирования, формирует открытый рынок услуг, а через дерегуляцию и цифровизацию создает условия для честной конкуренции частных операторов разминирования.

В настоящее время в Украине работают 19 операторов противоминной деятельности, 29 проходят сертификацию, еще около 40 – на стадии подготовки. Для стратегического планирования и диалога с партнерами заработал Центр гуманитарного разминирования,

– рассказал Денис Шмыгаль.

На гуманитарное разминирование в 2024 году правительство выделит 2 миллиарда гривен. За эти деньги операторы будут конкурировать на тендерах Prozorro. Это и заложит основу для развития такого рынка в Украине.

Разминирование в мировой истории

Разминирование послевоенной Украины может стать самой большой похожей проблемой со времен Второй мировой войны. Об этом, в частности, заявил руководитель отдела противоминной деятельности Программы развития ООН в Украине Пол Геслоп в июне 2023 года.

То, с чем мы сталкиваемся в Украине, очень похоже на то, с чем столкнулась Европа в конце Второй мировой войны. Европа решала проблему взрывоопасных предметов в течение 15 лет после окончания войны,

– подчеркнул Пол Геслоп.

Он отдельно отметил, что ситуацию с заминированностью украинской территории ощутимо усложнил подрыв дамбы Каховской ГЭС. Мол, паводковые воды смыли минные поля и теперь эти мины разбросало на огромные территории, а часть из них могли спуститься вплоть до Черного моря.

Представитель ООН убежден, что к 2025 году в Украине можно было бы разминировать 75% – 80% территории. Такое заявление звучит довольно оптимистично, но исторические примеры могут его оспорить:

Косово (после войны 1998 – 1999 годов) – разминирование продолжается до сих пор, площадь страны 10 тысяч 908 квадратных километров;

(после войны 1998 – 1999 годов) – разминирование продолжается до сих пор, площадь страны 10 тысяч 908 квадратных километров; Грузия (после войн 1990 – 1992 годов, а также 2008 года) – горные регионы на юге и территории Южной Осетии и Абхазии заминированы до сих пор, площадь страны 69 тысяч 700 квадратных километров;

(после войн 1990 – 1992 годов, а также 2008 года) – горные регионы на юге и территории Южной Осетии и Абхазии заминированы до сих пор, площадь страны 69 тысяч 700 квадратных километров; Хорватия (после войны 1991 – 1995 годов) – несмотря на масштабные программы по разминированию, даже в 2023 году были случаи гибели граждан в результате подрывов на минах, разминирование продолжается, площадь страны 56 тысяч 542 квадратных километра;

(после войны 1991 – 1995 годов) – несмотря на масштабные программы по разминированию, даже в 2023 году были случаи гибели граждан в результате подрывов на минах, разминирование продолжается, площадь страны 56 тысяч 542 квадратных километра; Польша (после Второй мировой войны 1939 – 1945 годов) – формально разминирование завершили в 1956 году, но даже в 2019 году в результате подрыва боеприпаса погибли трое саперов, со всей площади страны в 312,6 тысячи квадратных километров заминированы были около 75% – около 250 тысяч квадратных километров.

Причем приведенные примеры относятся только к государствам с относительно мощными экономиками. Такие случаи как Афганистан или Сирия, где послевоенное разминирование было на, скажем так, довольно слабом уровне, не стоит и сравнивать.

Минирование – метод геноцида против украинцев

Учитывая масштабы минирования украинской территории, очень сомнительно, что она сама по себе представляет какой-то интерес для россиян. Скорее это еще одно проявление геноцида против украинского народа.

Ведь скрытые мины совсем не выбирают, кого поражать – это может быть молодой парень, пожилая женщина или совсем маленький ребенок. При этом угроза будет продолжаться десятилетиями и будет оставаться даже после полного разминирования.

Показателен был случай, который случился в Надворнянском районе Ивано-Франковской области в 2021 году. Рядом с группой туристов взорвался предмет, в результате чего двое из них погибли.

Как впоследствии выяснили спасатели, туристы разожгли костер на месте, куда более 100 лет назад во время Первой мировой войны попал и не сдетонировал боевой снаряд.

О геноцидальных проявлениях тактики России говорили и в Государственном департаменте США. Спецпредставитель Госдепа, менеджер по делам Европы Майкл Тирре сравнил россиян с террористом "ИГИЛ" в Сирии и Ираке.

Мы знаем, что российские солдаты целенаправленно минируют гражданские дома, в том числе детские игрушки, а также тела убитых. Ужасное использование взрывных устройств российскими военными напоминает тактику боевиков ИГИЛ в Ираке и Сирии, где террористы пытались убить сколько гражданских, сколько возможно, чтобы люди боялись возвращаться в свои дома,

– заявил Майкл Тирре.

К слову, неразорвавшиеся (пока) снаряды так же остаются огромной угрозой. Ведь украинские территории, где проходит или раньше проходил фронт, так же усеяны самыми разными калибрами.

Так, российские военные ежедневно выпускают в пределах 50 – 60 тысяч артиллерийских снарядов. Из них до 10% не взрываются и остаются в украинской земле.

С начала полномасштабного вторжения из-за подрывов на взрывоопасных предметах погибли уже около 250 человек, среди которых 14 детей. Еще более 500 человек получили ранения. И эти цифры растут чуть ли не каждый день.



Граната посреди дороги на освобожденной Луганщине / Фото 24 Канала

Обратите внимание! Прекратить загрязнение украинской территории можно только окончательной победой над Россией. Именно для этого и прилагают максимальные усилия украинские военные.



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