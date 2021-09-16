Дело в том, что место, где остановились туристы, историческое. Во время Первой мировой здесь проходила линия Брусиловского прорыва, а во время Второй – линия обороны Арпада.
Напомним, В Карпатах произошел взрыв в костре туристов: 2 человека погибли, 4 пострадали
Снаряды времен войн
В ГСЧС связывают инцидент со взрывчатками, которые могли находиться на месте происшествия еще со времен войны.
Инцидент произошел на месте прохождения линии боевых действий "Брусиловский прорыв", а также месте линии обороны "Арпада". Из-за чего на месте происшествия возможны нахождения взрывоопасных предметов,
– рассказал начальник ГСЧС в Ивано-Франковской области Владимир Чернецкий.
Спасатели добавили: в составе группы из 12 туристов был один иностранец. Погибшими оказались два мужчины, еще 4 женщин доставили в больницу. Дети, к счастью, не пострадали.
Что говорит полиция
Как рассказали в пресс-службе МВД, на месте происшествия обнаружили выбоину, возникшую в результате взрыва. К тому же на месте нашли обломки металла с коррозией, похожие на обломки снаряда времен Первой мировой войны.
Останки снаряда, которые обнаружили на месте взрыва / Фото МВД
По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 – умышленное убийство.
По делу назначат экспертизы, в результате которых полицейские выяснят все обстоятельства произошедшего.
Взрыв костра в Карпатах: главное
- Инцидент произошел вечером 15 сентября в селе Вороненко Надворнянского района.
- 12 туристов, среди которых 2 детей, во время привала на полонине "Под-Берды" развели костер. Следовательно, как отмечают в ГСЧС, произошел взрыв.
- В результате инцидента четверо туристов получили травмы, а двое погибли.
- Все туристы приехали на отдых из Коломыи.