Річ у тім, що місце, де спинилися туристи, історичне. Під час Першої світової тут проходила лінія Брусилівського прориву, а під час Другої – лінія оборони Арпада.

Нагадаємо У Карпатах стався вибух у багатті туристів: 2 людей загинули, 4 постраждали

Снаряди часів воєн

У ДСНС пов'язують інцидент з вибухівками, які могли перебувати на місці події ще з часів війни.

Інцидент відбувся на місці проходження лінії бойових дій "Брусилівський прорив", а також місці лінії оборони "Арпада". Через що на місці події можливі знаходження вибухонебезпечних предметів,

– розповів начальник ДСНС у Івано-Франківській області Володимир Чернецький.

Рятувальники додали: у складі групи з 12 туристів був один іноземець. Загиблими виявилися два чоловіки, ще 4 жінок доправили у лікарню. Діти, на щастя, не постраждали.

Що каже поліція

Як розповіли у пресслужбі МВС, на місці події виявили вибоїну, що виникла внаслідок вибуху. До того ж на місці знайшли уламки металу з корозією, схожі на уламки снаряду часів Першої світової війни.



Рештки снаряду, які виявили на місці вибуху / Фото МВС

За вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 – умисне вбивство.

У справі призначать експертизи, в результаті яких поліцейські з'ясують усі обставини події.

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