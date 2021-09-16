Нещасний випадок стався ввечері 15 вересня на полонині "Під-Берди" біля села Вороненко, що у Надвірнянському районі. Серед групи туристів з 12 людей були двоє дітей.

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Вибух у багатті в Карпатах

Близько 22:00 рятувальники отримали виклик про інцидент. Виявилося, що група туристів під час привалу на полонині "Під-Берди" розвели багаття. Відтак, як зазначають у ДСНС, відбувся вибух.

Внаслідок інциденту четверо туристів отримали травми, а двоє загинули. Одразу оголосили збір для пошуково-рятувальних відділень Ворохта, Верховина, Яремче, Заросляк, Косів та Івано-Франківськ.

Близько півночі рятувальники спустили з гір постраждалих, дещо пізніше – інших туристів, які не постражадли. Один з туристів отримав важкі травми, його довелося переносити на ношах.



Від вибуху троє людей отримали травми, ще один – контузію

Що саме стало причиною вибуху у багатті – у ДСНС наразі не повідомляють. У коментарях до допису пресслужби на фейсбуці користувачі припускають, що це міг бути застарілий снаряд чи газовий балон.