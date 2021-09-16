Несчастный случай произошел вечером 15 сентября на полонине "Под-Берды" возле села Вороненко, что в Надворнянском районе.

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Взрыв в костре в Карпатах

Около 22:00 спасатели получили вызов об инциденте. Оказалось, что группа туристов во время привала на полонине "Под-Берды" развели костер. Следовательно, как отмечают в ГСЧС, произошел взрыв.

В результате инцидента четверо туристов получили травмы, а двое погибли. Сразу объявили сбор для поисково-спасательных отделений Ворохта, Верховина, Яремче, Заросляк, Косов и Ивано-Франковск.

Около полуночи спасатели спустили с гор пострадавших, несколько позже – других туристов, которые не пострадали. Один из туристов получил тяжелые травмы, его пришлось переносить на носилках.



От взрыва три человека получили травмы, еще один – контузию

Что именно стало причиной взрыва в костре – в ГСЧС пока не сообщают. В комментариях к сообщению пресс-службы на фейсбуке пользователи предполагают, что это мог быть устаревший снаряд или газовый баллон.