Несчастный случай произошел вечером 15 сентября на полонине "Под-Берды" возле села Вороненко, что в Надворнянском районе.
Обратите внимание Я подумала, что началась война, – свидетель взрыва в Днепре рассказала детали
Взрыв в костре в Карпатах
Около 22:00 спасатели получили вызов об инциденте. Оказалось, что группа туристов во время привала на полонине "Под-Берды" развели костер. Следовательно, как отмечают в ГСЧС, произошел взрыв.
В результате инцидента четверо туристов получили травмы, а двое погибли. Сразу объявили сбор для поисково-спасательных отделений Ворохта, Верховина, Яремче, Заросляк, Косов и Ивано-Франковск.
Около полуночи спасатели спустили с гор пострадавших, несколько позже – других туристов, которые не пострадали. Один из туристов получил тяжелые травмы, его пришлось переносить на носилках.
От взрыва три человека получили травмы, еще один – контузию
Что именно стало причиной взрыва в костре – в ГСЧС пока не сообщают. В комментариях к сообщению пресс-службы на фейсбуке пользователи предполагают, что это мог быть устаревший снаряд или газовый баллон.
Взрыв авто в Днепре
- Утром 15 сентября произошел трагический инцидент в Днепре: посреди жилого района взорвалось авто, в котором находились 2 человека.
- Из-за инцидента погибли два человека: инструктор-парамедик, член общественной организации "Украинский легион" Алексей Кавлак и пресс-секретарь ГСЧС Дарья Гречищева.
- Предполагают, что взрывчатка была прямо в авто. Служба безопасности Украины расследует трагический случай как теракт.