00:27, 25 жовтня

Житель Закарпаття поставляв через Білорусь вогнетриву сировину для Росії, вдаючи, що нібито возить її для замовників з Близького Сходу. Він спеціально вносив неправдиві відомості до міжнародних товарно-транспортних накладних.

За даними СБУ закарпатець поставив до Росії декілька партій сировини на понад 12 мільйонів у гривневому еквіваленті. Вона була потрібна окупантам для виробництва радіолокаційних комплексів для свого флоту.