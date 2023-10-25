Для багатьох українців нині ніч минула неспокійно. На жаль, відомо про поранених внаслідок атаки.

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Що відомо про атаку 25 жовтня

Близько 00:00 25 жовтня повітряні сили оголосили тривогу у Київській області через загрозу атаки "Шахедами". Згодом ворожі БпЛА зафіксували у Черкаській області – було повідомлено, що вони тримають вектор руху на Захід України. У області близько 00:26 пролунали вибухи через роботу ППО.

Однак менш ніж за пів години повітряні тривоги розрослися на Сході та Півдні – ворожі об'єкти були зафіксовані у Харківській та Миколаївській областях. Тим часом дрони, які залетіли з Півночі, досягнули межі Вінницької області. Трохи більш ніж за годину вони поширились за вектором руху, досягнувши Житомирської і Хмельницької областей.

Однак на цьому все не закінчилось – нові групи "Шахедів" продовжували перетинати Київську область, знову прямуючи на Захід України. Загалом усі ворожі дрони, які не вдалося збити в регіонах на Півночі, Півдні та Сході, курсували у бік Нетішина Хмельницької області та Старокостянтинова – атака на область відбувалась кілька годин.

Приблизно о 03:22 у Хмельницькій області повідомили про вибухи.

Окрім Хмельницької та Черкаської областей, також вибухи лунали у Херсонській, Полтавській, Житомирській, та Миколаївській областях – скрізь працювала ППО.

Довідка. У Генеральному штабі повідомили, що вночі ворог випустив по Україні 11 дронів. Усі повітряні цілі силам ППО вдалося збити.

У Славуті вибухи пролунали після відбою тривоги

У місті Славута Хмельницької області вночі було неспокійно. Найстрашніше місцевим жителям було вже після оголошення відбою повітряної тривоги, оскільки після цього в місті все одно лунали вибухи. Тож міська влада просила людей перебувати в укриттях до спеціального повідомлення.

Згодом Славутський міський голова Василь Сидор розповів про значні пошкодження у громаді. За його словами, усі відповідні служби уже працюють над ліквідацією наслідків нічної атаки.

Також він повідомив, що є поранені. Їм наразі надають всю необхідну допомогу.

Перший заступник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін уточнив, що у Шепетівському районі на цивільний об'єкт критичної інфраструктури впали уламки дрона. Внаслідок вибухової хвилі пошкоджені нежитлові приміщення, житлові будинки та транспортні засоби. Станом на ранок за медичною допомогою до лікарні звернулись 16 жителів, вони з різними видами поранень.

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