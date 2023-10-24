Водночас українські захисники активно відпрацювали по ворожих літальних апаратах. Усі вибухи, які було чутно, свідчили про роботу протиповітряної оборони нашої держави.

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Скільки "Шахедів" знищила ППО

У Генштабі ЗСУ розповіли, що вночі 24 жовтня російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні. Для цього загарбники застосовували ударні безпілотники типу "Шахед", за попередніми даними, запустивши 6 ударних дронів-камікадзе.

Протиповітряною обороною знищено всі ударні БпЛА,

– мовиться у дописі Генштабу ЗСУ.

Представники Генерального штабу також розповіли, що загалом ворог завдав 4 ракетних та 68 авіаційних ударів. А також здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військових та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Зрештою руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура нашої держави.

Згодом у Повітряних силах ЗСУ уточнили деталі стосовно ворожої атаки дронами-камікадзе. Там зазначили, що "Шахеди" окупанти пускали з полігону Чауда в анексованому Криму.

Крім того, всі ворожі безпілотники знищили винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами в межах Хмельницької, Вінницької та Миколаївської областей.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Що відомо про повітряну тривогу в Україні вночі 24 жовтня