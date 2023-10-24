В то же время, украинские защитники активно отработали по вражеским летательным аппаратам. Все слышимые взрывы свидетельствовали о работе противовоздушной обороны нашего государства.

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Сколько "Шахедов" уничтожила ПВО

В Генштабе ВСУ рассказали, что ночью 24 октября российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар по Украине. Для этого захватчики применяли ударные беспилотники типа "Шахед", по предварительным данным, запустив 6 ударных дронов-камикадзе.

Противовоздушной обороной уничтожены все ударные БПЛА,

– говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Представители Генерального штаба также рассказали, что враг нанес 4 ракетных и 68 авиационных ударов. А также совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших военных и населенных пунктов.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура нашего государства.

Впоследствии в Воздушных силах ВСУ уточнили детали по поводу вражеской атаки дронами-камикадзе. Там отметили, что "Шахеды" оккупанты запускали с полигона Чауда в аннексированном Крыму.

Кроме того, все вражеские беспилотники уничтожили истребительной авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами в Хмельницкой, Винницкой и Николаевской областях.

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