Внимание! Херсонская, Николаевская, Кировоградская, Черкасская – ракетная опасность! – отметили в Воздушных силах.
Внимание! Угроза применения ударных БПЛА! Упорно прошу, до сигнала отбоя находитесь в укрытиях! – подчеркнул председатель Винницкой ОВА Сергей Борзов.
Массированная атака по Украине: коротко
Около 1 ночи 23 октября предупредили, что существует угроза ударных БПЛА для Затоки на Одесчине. Также "Шахеды" двигались вдоль самой Одессы. Уже в половину 2 ночи они переместились на Херсонщину и Николаевщину, а на Одесчине стало чисто.
В воздушном пространстве Киевской области также фиксировали БПЛА. Воздушная тревога продолжалась более 2 часов. По вражеским целям работали силы противовоздушной обороны. На территории области попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не было. Информация о пострадавших и падении обломков также не поступала.
Всего в Одесской области уничтожили 9 "Шахедов". В Одесском районе обломки одного из дронов повредили крышу склада припортовой инфраструктуры. На месте вспыхнул пожар, его оперативно ликвидировали пожарные. Пострадавших, к счастью, нет.