Ни в коем случае не игнорируйте сообщения об опасности, призывает 24 Канал. Ведь в результате вражеских атак часто гибнут и получают ранения именно гражданские.

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Но покой длился недолго. Уже в 3:24 во многих областях Украины снова раздалась тревога. По сообщению Воздушных сил, возникла угроза применения баллистического вооружения в областях.

Однако уже через несколько минут – один за другим начали раздаваться отбои.