Увага! Загроза застосування ударних БпЛА! Наполегливо прошу, до сигналу відбою перебувайте в укриттях! – наголосив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
Масована атака по Україні: коротко
Близько 1 ночі 23 жовтня попередили, що існує загроза ударних БпЛА для Затоки, що на Одещині. Також "Шахеди" рухалися вздовж самої Одеси. Вже пів на 2 ночі вони перемістилися на Херсонщину і Миколаївщину, а на Одещині стало чисто.
У повітряному просторі Київської області також фіксували БпЛА. Повітряна тривога тривала понад 2 години. По ворожих цілях працювали сили протиповітряної оборони. На території області влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не було. Інформація про постраждалих та падіння уламків також не надходила.
Загалом на Одещині знищили 9 "Шахедів". В Одеському районі уламки одного з дронів пошкодили дах складу припортової інфраструктури. На місці спалахнула пожежа, її оперативно ліквідували вогнеборці. Постраждалих, на щастя, немає.