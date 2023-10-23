У жодному разі не ігноруйте повідомлень про небезпеку, закликає 24 Канал. Адже внаслідок ворожих атак часто гинуть та зазнають поранень саме цивільні.

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У низці областей оголошували повітряні тривоги

Увага! Херсонська, Миколаївська, Кіровоградська, Черкаська – ракетна небезпека!
– наголосили в Повітряних силах.

Увага! Загроза застосування ударних БпЛА! Наполегливо прошу, до сигналу відбою перебувайте в укриттях!
– наголосив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Масована атака по Україні: коротко

  • Близько 1 ночі 23 жовтня попередили, що існує загроза ударних БпЛА для Затоки, що на Одещині. Також "Шахеди" рухалися вздовж самої Одеси. Вже пів на 2 ночі вони перемістилися на Херсонщину і Миколаївщину, а на Одещині стало чисто.
  • У повітряному просторі Київської області також фіксували БпЛА. Повітряна тривога тривала понад 2 години. По ворожих цілях працювали сили протиповітряної оборони. На території області влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не було. Інформація про постраждалих та падіння уламків також не надходила.
  • Загалом на Одещині знищили 9 "Шахедів". В Одеському районі уламки одного з дронів пошкодили дах складу припортової інфраструктури. На місці спалахнула пожежа, її оперативно ліквідували вогнеборці. Постраждалих, на щастя, немає.