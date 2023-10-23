Про це розповіли в партизанському русі "Атеш". Також там оприлюднили відповідні фото.

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"Атеш" повідомив про проблеми з особовим складом окупантів у Джанкої

Агенти "Атеш" зафіксували прибуття нової партії мобілізованих у Джанкой. Стало відомо, що їх не годують і просто не вважають за людей.

За наявною у партизанів інформацією, в місто прибули підрозділи військової поліції для забезпечення безпеки особового складу окупантів.

Це пов'язано зі зникненням військових у місті. У зв'язку з цим, усіх військовослужбовців РФ зобов'язали пересуватися містом групами. Наші агенти продовжують працювати всередині армії РФ. Наші зарплати їм подобаються більше за російські,

– зазначили в "Атеш".

Дивіться фото з Джанкоя / Фото "Атеш"

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