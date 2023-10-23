Для цього потрібні ракети ATACMS з більшою дальністю, ніж зараз мають ЗСУ, та потужна авіація. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Петро Черник.
Читайте також Винахідливість СБУ не дозволяє Росії захистити Кримський міст, – розвідка Британії
Кримський міст – найбільша зброярня
Петро Черник переконаний, що найправильніший шлях руйнації Кримського мосту – це масовані ракетні удари. Потрібні ракети ATACMS. ЗСУ отримали це озброєння у модифікації М39, які завдають ударів до 165 кілометрів. Україні потрібна модифікація М48 або М57 з фугасною частиною на 227 кілограмів.
Важлива масованість. Однією – двома ракетами можна завдати шкоди. Однак щоб міст був по-справжньому не функціональний, він має впасти під воду на кілька десятків метрів, а краще – на кілька сотень. І найголовніше – щоб росіяни не могли його відновлювати. Це десятки ракетних залпів. Поки що про таку кількість ракетного озброєння не мовиться,
– сказав він.
Якщо Кримський міст дійсно впаде, окупанти не зможуть його відремонтувати, то це буде відчутно. Адже у Крим звозили найрізноманітніші матеріали не з 2022, а з 2014 року. На думку військового експерта, це найбільша зброярня.
Однак падіння мосту теж буде замало. Потрібно знищити великі десантні кораблі. Один такий корабель може брати до 500 тонн вантажу. Також авіація, до прикладу, Іл-76 може брати на борт до 40 тонн вантажу.
"До цього питання треба підходити комплексно. Тут треба не тільки далекобійні ракети, але й дуже хорошу авіацію – винищувачі з далекобійними ракетами класу повітря – повітря, які могли б знищувати повітряні цілі", – наголосив Черник.
Черник про знищення Кримського мосту: дивіться відео
Україна отримала ATACMS: останні новини
- Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що постачання далекобійних ракет ATACMS ЗСУ буде продовжуватись регулярно, допоки Україні не звільнить усі свої території. Питання надання ракет ATACMS є ключовим у перемовинах лідерів України та США.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що наявність ATACMS у ЗСУ вплине на хід війни. Це озброєння дозволить суттєво вплинути на ворожі спроможності. Водночас Україна має певні зобов'язання щодо їхнього використання.
- Видання The New York Times написало про переговори Президента України Володимира Зеленського та лідера США Джо Байдена щодо ATACMS. Під час саміту НАТО у Вільнюсі Зеленський не приховував розчарування через відмову США передавати ці ракети. Державний секретар США Ентоні Блінкен наполягав, що Україні потрібно надати більше зброї. Водночас глава Пентагона Ллойд Остін був переконаний, що передання Україні ATACMS може ослабити Штати.
- Зазначається, що восени 2023 року Джейк Салліван організував групу, яка провела детальний аналіз ситуації. Одним з ключових аргументів "за" за прийняття цього рішення називали надання Україні Storm Shadow, за що Владімір Путін нічого не зробив. Згодом в адміністрації лідера Штатів підтримали передання Україні ATACMS, через деякий час Джо Байден теж був "за".