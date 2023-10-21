Водночас український лідер не переставав говорити про ATACMS. Тиск на Байдена був шаленим. Зокрема, з боку Конгресу.

Зверніть увагу Війна в Україні та Близький Схід: Зеленський провів розмову з Ердоганом

Під час саміту НАТО у Вільнюсі Зеленський не приховував свого розчарування через відмову США передавати ракети ATACMS. Тоді президент України наголошував: "немає рішення". Тоді Зеленський наголосив, що "краще не порушувати це питання, тому що є очікування людей, військових, усіх".

На тому, щоб надати Україні більше зброї, наполягав й Ентоні Блінкен – державний секретар США. Тим часом Ллойд Остін – глава Пентагона – вважав, що передання Україні ATACMS може ослабити Штати.

Вже восени 2023 року Джейк Салліван організував групу, яка провела детальний аналіз ситуації. Одним з ключових аргументів "за" було те, що Україні передали Storm Shadow, й Владімір Путін нічого не зробив. Зрештою, в адміністрації Байдена підтримали передання Україні ATACMS. Згодом своє "так" сказав й президент США.

Зеленський подякував Байдену

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Джо Байденом. Він наголосив, що отримання далекобійних ракет ATACMS дуже надихнуло українців. Президент подякував США за виконання домовленостей у сфері оборони.