Зеленський розповів, що вони обговорили наступний раунд переговорів щодо Формули миру. Як локацію для нього обрали Мальту.

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Український лідер зауважив: Туреччина братиме участь у цьому раунді. Країна додасть свій авторитетний голос та озвучить свою позицію.

Продовольча безпека. Попри зрив Росією Чорноморської зернової ініціативи, Україна залишається відданою своїй життєво важливій ролі гаранта глобальної продовольчої безпеки та забезпечує роботу Чорноморського зернового коридору,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що вони з Ердоганом також обговорили ситуацію на Близькому Сході.

Зеленський провів розмову з Байденом

Нещодавно український лідер провів розмову з президентом США Джо Байденом. Зеленський подякував йому за виконання домовленостей. Зокрема, у сфері оборони. Президент України наголосив, що отримання далекобійних ракет ATACMS дуже надихнуло український народ.

Загалом розмову президент України схарактеризував як союзницьку. Він наголосив, що Україна отримала потужний сигнал підтримки від президента США. Зеленський зауважив: він вдячний Конгресу та американському народу за підтримку.