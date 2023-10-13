На цьому у вечірньому зверненні наголосив президент України Володимир Зеленський. Він, власне, 13 жовтня з Одеси звертався до учасників зустрічі Об'єднаних експедиційних сил. Мовиться про формат регіональної співпраці на півночі Європи.

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Попередив про загрозу для Готланду

Як зазначив глава держави, зустріч відбулася на шведському острові Готланд. Він додав, що це вагомий сигнал, а також дуже символічне місце для розмови лідерів про безпеку Європи, а також довготривалий надійний захист наших держав і людей.

Якщо поглянути на мапу, то можна одразу зрозуміти, чому російські державні пропагандисти закликали захопити цей острів. Готланд – це контроль над усім регіоном. І цей регіон Росія теж намагається дестабілізувати,

– підкреслив Зеленський.

Він додав, що коли звертався до шведського парламенту у 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення, президент говорив саме про це. Зеленський наголошував на важливості бути сильними усім у Європі, а також у всіх частинах контенту. Зокрема, на кожній стратегічній точці як-от Готланді, від якої залежатиме спільна безпека.

І, до речі, я вдячний за сьогоднішню підсумкову заяву зустрічі лідерів Об'єднаних експедиційних сил. Сильна заява. Підтримка України. Зокрема, підтримка на шляху в НАТО та чітке засудження російської агресії. І готовність допомагати нам так, як потрібно для перемоги у війні. Дякую!

– додав він.

Тим часом партнери продовжують посилювати захист України. Зеленський анонсував ще більше ППО. Правда, зазначив, що ми отримаємо деякі системи лише на зиму, щоб вберегти енергетичну інфраструктуру від російських атак.

Глава держави додав, що щомісяця в України додаються системи ППО. За його словами, у нас мультисистема. Водночас до певних держав ми звертаємося, щоб вони надали нам системи на зимовий період, бо їх не вистачає.