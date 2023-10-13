Глава держави розповів про підсумки візиту до Одеси, повідомляє 24 Канал. Зокрема, про зустріч з прем'єром Нідерландів.

Цікаво Росія може вдатись до енергетичного терору в більших масштабах, – Зеленський

Зеленський зустрівся з Рютте

Президент розповів, що до Одеси також приїхав Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів, а також його команда.

Наші перемовини. Є рішення щодо ракет для "Петріотів": Нідерланди дають додаткові ракети. Окрема увага – захисту Одеси, усього нашого Півдня, від дунайських портів до портів Великої Одеси,

– зауважив Зеленський.

Також вони обговорили захист коридорів експорту в Чорному морі.

"Світ визнає глобальну роль України – гаранта продовольчої безпеки. І чітко підтримує те, що ми маємо зберегти й посилювати це наше значення. Від української сили прямо залежить соціальна стабільність багатьох країн. Сьогодні були в Одеському порту. Були доповіді військових, урядовців щодо нашої поєднаності зі світовим ринком та захисту української акваторії Чорного моря", – зазначив український лідер.

Окрім цього, він провів нараду щодо ситуації в Одеській області із керівниками правоохоронних органів, представниками обласної влади, військовим керівництвом.

"Ключове – це, звичайно, підготовка до зими, захист енергетики, відновлення того, що було зруйновано російськими ударами. Я вдячний усім, хто працює, щоб наші люди були захищені. Пройти зиму й дати потужну відповідь на російські удари по Одесі, і по Одеському регіону, по містах області й усієї України – на це зараз спрямована робота всіх у системі влади та наших дипломатів. Буде більше захисту нашій державі", – наголосив глава держави.

Він додав, що мав честь сьогодні відвідати українських воїнів, які відновлюються після поранень.

"Разом із Марком були в них, поспілкувалися. І я відзначив військових і лікарів, які їм допомагають, державними нагородами. Зустрілися з вихованцями Військової академії в Одесі. Хороша розмова. Дякую вам, хлопці, за вашу увагу, за ваші запитання. Хлопці, дівчата – молодці", – наголосив президент.

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Російські пропагандисти закликають захопити Готланд

Сьогодні ж з Одеси Зеленський звернувся до учасників зустрічі Об'єднаних експедиційних сил – це формат регіональної співпраці на півночі Європи.

Сполучене Королівство, Швеція, Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія. Зустріч відбулася на шведському острові Готланд, і це вагомий сигнал, дуже символічне місце для розмови лідерів про безпеку Європи та довготривалий надійний захист наших країн, наших людей,

– зауважив президент.

За його словами, якщо поглянути на мапу, то можна одразу зрозуміти, чому російські державні пропагандисти закликали захопити цей острів. Готланд – це контроль над усім регіоном.

"І цей регіон Росія теж намагається дестабілізувати. Коли я звертався до шведського парламенту у 22-му році, на початку повномасштабної війни, я говорив саме про це – наскільки важливо бути сильними усім у Європі, в усіх частинах континенту, у кожній такій стратегічній точці, як Готланд, від якої залежить спільна безпека", – пояснив український лідер.

Він додав, що вдячний за сьогоднішню підсумкову сильну заяву зустрічі лідерів Об'єднаних експедиційних сил.

"Підтримка України. Зокрема, підтримка на шляху в НАТО та чітке засудження російської агресії. І готовність допомагати нам так, як потрібно для перемоги у війні. Дякую!" – наголосив глава держави.

Він додав, що сьогодні з Молдовою підписали Протокол щодо спільного контролю на кордоні в пункті пропуску для залізниці "Кучурган – Новосавицька".

"Це ще один маршрут нашого експорту, додатковий транспортний коридор, який точно посилить увесь наш регіон. Дякую вам, Молдово! І хочу подякувати сьогодні нашим воїнам – саме тим, які захищають наше небо. Зокрема, на півдні держави", – зазначив Зеленський.

Він відзначив наші вогневі групи:

13-й окремий зенітний кулеметний батальйон,

5-ту бригаду Нацгвардії,

14-тау радіотехнічну бригаду.

"Дякую вам, воїни! Слава всім, хто б'ється заради України! Дякую всім, хто допомагає нам! Дякую тобі, Марку, за візит і перемовини сьогодні, за всю підтримку! І дякую тобі, Одесо! Обов'язково ми відновимо все, що зруйнувала Росія. Слава Україні!" – підсумував президент.