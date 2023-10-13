У будівлі перебувала 51 людина. Виконувач обов'язків начальника Донецької ОВА Ігор Мороз повідомив, що відомо про 1 загиблого та 13 поранених людей.

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За попередніми даними, росіяни випустили по місту дві ракети "Іскандер-М". Перша ракета влучила в об'єкт соціальної інфраструктури.

Після першого прильоту людей вивели на перший поверх. За кілька хвилин прилетіла ще одна російська ракета. Вона вдарила по будівлі управління соцзахисту.

Окупанти обстріляли місто зранку – близько 8:30. Аварійно-рятувальну операцію вже завершили. З-під завалів врятували трьох людей.