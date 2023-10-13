Росіяни вдарили по Покровську зранку. За попередньою інформацією станом на 10:00 загинула 1 та постраждало 12 осіб.
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З-під завалів вдалося врятувати 3 людей
Унаслідок ворожого обстрілу частково зруйновано дві адміністративні будівлі. Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано 3 особи.
Росія атакувала Покровськ / Фото ДСНС
Наслідки обстрілу Покровська / Фото ДСНС
Зазначимо, що Покровськ розташований приблизно за 35 – 40 кілометрів від зони активних бойових дій.
Руйнування у Покровську після обстрілу з боку росіян / Фото ДСНС