Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що станом на 21:20 внаслідок двох ракетних ударів відомо про 5 загиблих та 18 поранених. Унаслідок першого прильоту загинуло 4 та потерпіли 3 цивільні особи.

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Серед загиблих заступник начальника головного управління ДСНС

Під час повторного обстрілу загинув заступник начальника головного управління ДСНС у Донецькій області. Ще 4 рятувальників, 8 поліцейських та 3 цивільних травмовані.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. "Розбираємо завали, рятуємо людей від російського терору", – додав Клименко.

Водночас очільник Донецької ОВА Павло Кириленко інформує, що росіяни завдали два удари по центру міста з інтервалом у кілька десятків хвилин.

Унаслідок атаки ворога пошкоджено дев'ятиповерхівку та п'ятиповерхівку, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі.

Крім того, Кириленко наголосив, що зберігається загроза повторних атак.

Росія завдала два ракетні удари по Покровську / Фото Павло Кириленко

Андрій Єрмак також опублікував відео, показавши моторошні наслідки російського теракту в Покровську.

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Журналіст Денис Казанський повідомив, що на першому поверсі житлового будинку, в який росіяни влучили в Покровську, розташований ресторан "Корлеоне". За його словами, у ресторані часто бувають волонтери та іноземні журналісти, що приїжджають на фронт.

Казанський вважає, що окупанти намагалися повторити у Покровську історію з трагічним обстрілом піцерії в Краматорську.

На ракетний терор Росії у Покровську відреагував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що Росія намагається залишити від Донбасу тільки розбите й обпалене каміння.

"Мусимо зупинити російський терор. Кожен, хто б'ється за свободу України, рятує життя людей. Кожен у світі, хто допомагає Україні, разом із нами переможе терористів. Росія відповідатиме за все, що накоїла в цій страшній війні", – написав президент України.