Про це розповів президент Володимир Зеленський. Також він оприлюднив кадри з місця події.

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Росія атакувала Покровськ

Глава держави ввечері 7 серпня розповів про російський удар по Покровську.

Місто Покровськ, Донецька область. Донбас, від якого Росія намагається залишити тільки розбите й обпалене каміння. Два ракетні удари. Влучання по звичайному житловому будинку. На жаль, є жертви,

– зазначив президент.

Він додав, що на місці працюють рятувальники та всі необхідні служби.

"Триває порятунок людей. Мусимо зупинити російський терор. Кожен, хто б'ється за свободу України, рятує життя людей. Кожен у світі, хто допомагає Україні, разом із нами переможе терористів. Росія відповідатиме за все, що накоїла в цій страшній війні", – підсумував Зеленський.

Дивіться відео з місця обстрілу

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що станом на 21:00 відомо про одного загиблого. Ще чотирьох поранених забрала швидка.

"Рятувальники та медики працюють. Російських терористів треба зупинити. Задушити економічно, силою позбавити їх можливостей воювати та вбивати цивільних", – наголосив Єрмак.

Згодом кількість загиблих зросла до 5. Загалом наразі є 18 постраждалих.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко зазначив, що росіяни завдали двох ударів по центру міста з інтервалом у кілька десятків хвилин. Ворожі обстріли пошкодили:

9-поверхівку та 5-поверхівку,

житлові будинки у приватному секторі,

готель,

заклади харчування,

магазини,

адміністративні будівлі.

"Увага!!! Зберігається загроза повторних атак! Наполегливе прохання до цивільних – спуститися в укриття. Інформацію щодо поранених і загиблих оновлюватиму мірою надходження", – наголосив Кириленко.

Дивіться фото з місця терористичного обстрілу / Фото Донецької ОВА

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Масована ракетна атака 5 – 6 серпня: що відомо

Ввечері 5 серпня російські військові випустили по Україні 14 крилатих ракет морського базування "Калібр", а також 3 аеробалістичні "Кинджали". 12 з 14 "Калібрів" знищили.

Вночі 6 серпня ворог запустив "Шахеди", крилаті ракети Х-101/Х-555 і знову "Калібри". Повітряним силам вдалося знищити:

всі 27 ударних дронів-камікадзе,

5 з 6 "Калібрів",

13 з 20 крилатих ракет, запущених зі стратегічних бомбардувальників.

Загалом тоді за кілька годин ворог випустив 70 засобів повітряного нападу. Знищити вдалося аж 57.