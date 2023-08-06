Для загарбників це стало справжньою несподіванкою, адже вони вважали, що ця ракета не має аналогів. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ексклюзивному коментарі 24 Каналу зіронізував, що на практиці виявилося, що "Кинджал" не такий крутий, як про нього казали в Росії.
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Збиття "Кинджала" з Patriot – інформаційна поразка для росіян
За словами Ігната, загарбники казали, що "Кинджал" – це "не имеющая аналогов" ракета.
"Але виявляється, що вона не така крута, як росіяни її піарили", – сказав він.
Він додав, що збиття "Кинджала" завдяки ЗРК Patriot, – це інформаційна поразка для росіян.
Це, безумовно, ідеологічна поразка. Тому що "не имеющую аналогов" ракету збиває комплекс, про який вони казали "устаревший 1970-го року",
– зауважив речник.
Він зазначив, що окупанти у своїх пропагандистських пабліках неодноразово намагалися "знищити" Patriot, показуючи фейкові фото "влучання". Проте насправді це виявилося брехнею.
ЗРК може працювати в автоматичному режимі
Ігнат, коментуючи те, як Повітряним силам ЗСУ вдалося збити "Кинджал", розповів, що ЗРК Patriot може працювати в ручному, напівавтоматичному та автоматичному режимах. В останньому випадку участь людей взагалі не потрібна.
Тобто Patriot ставиться у режим збиття цілей "автомат" і збиває ціль сам,
– пояснив військовий.
За його словами, практично неможливо, щоб екіпаж у штатному режимі, як це, наприклад, відбувається на С-300, знищив балістичну ціль. Причина доволі проста – в бійців є дуже мало часу на реагування.
Однак цих систем досі мало для захисту України, адже її кордони є доволі широкими. Ігнат зазначив, що наша держава готова показати виробникам зброї, як їхнє озброєння працює на практиці.
"Дайте нам ваше озброєння, і ми продемонструємо на практиці його ефективність, як ми це вже зробили з тим самим Patriot", – підсумував речник Повітряних сил.
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Росіяни запускали "Кинджали" 5 серпня: коротко
- На території України ввечері 5 серпня оголошували повітряну тривогу, яка тривала орієнтовно півтори години.
- Російські окупанти здійснили комбіновану атаку, випустивши по Україні крилаті ракети з Тамбова та Білорусі.
- Загарбники застосували "Кинджали", які постійно змінювали свій напрямок. Пізніше повідомили, що вибухи лунали у Хмельницькій, Запорізькій та Київських областях.
- У Запорізькій ОВА розповіли, що ракета поцілила по околицях обласного центра. На щастя, постраждалих та загиблих внаслідок цієї атаки у Запоріжжі немає.