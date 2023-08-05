Повітряні сили попередили про небезпеку о 18:13. Запуск ракет зафіксували, зокрема, з Білорусі.
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Що вже відомо про атаку з Білорусі
Ракети – із Білорусі,
– зазначили у Повітряних силах о 19:14.
Незабаром повідомили, що швидкісна ракета прямує на Київщину. Згодом уточнили, що напрямок – Вінниччина.
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- У Повітряних силах повідомляли, що група крилатих ракет рухається у напрямку Кіровоградської області. Далі зазначили, що прямують у напрямку Черкащини. Водночас наголосили, що напрямок може змінюватися.
- О 18:37 крилаті ракети входили на Київщину.
- Згодом ракети фіксували на Вінниччині.
- Незабаром у Хмельницькій ОВА повідомили про вибухи.
- Зауважимо, що було декілька пусків ракет "Кинджал". Зокрема, в напрямку Старокостянтинова.
- Також окупанти запускали "Кинджали" з району Тамбова.
- Відбій ракетної небезпеки по всій території України оголосили о 19:42.