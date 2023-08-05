Воздушные силы предупредили об опасности в 18.13. Запуск ракет был зафиксирован, в частности, из Беларуси.
К теме Враг запустил "Калибры": в Запорожье взрыв, в Украине – тревога
Что уже известно об атаке из Беларуси
Ракеты – из Беларуси,
– отметили в Воздушных силах в 19:14.
Вскоре сообщили, что скоростная ракета следует на Киевщину. Впоследствии уточнили, что направление – Виннитчина.
Важно Что такое "правило двух стен" и как оно может спасти жизнь во время вражеской атаки
Россия массированно атаковала Украину: данные на сейчас
- В Воздушных силах сообщали, что группа крылатых ракет двигается в направлении Кировоградской области. Далее отметили, что следуют в направлении Черкасской области. В то же время подчеркнули, что направление может изменяться.
- В 18:37 крылатые ракеты входили в Киевскую область.
- Позже ракеты фиксировали в Винницкой области.
- В скором времени Хмельницкой ОВА сообщили о взрывах.
- Заметим, что было несколько пусков ракет "Кинжал". В частности, в направлении Староконстантинова.
- Также оккупанты запускали "Кинжалы" из района Тамбова.
- Отбой ракетной опасности по всей территории Украины объявили в 19:42.