Следует знать! "Кинжал" – это сверхзвуковая ракета Х-47м2, которая представляет угрозу для всех регионов Украины. Ее носителем является самолет МиГ-31М. Максимальная скорость "Кинжала" – 10 махов, то есть примерно до 12 000 километров в час.

Сразу после старта "Кинжал" залетает в стратосферу и летит на большой скорости вниз. Эти ракеты могут маневрировать на траектории полета, считается, что перехватить их почти невозможно. Впрочем, украинские защитники уже сбивали "Кинжалы", в частности с помощью зенитно-ракетного комплекса Patriot.