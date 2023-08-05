Воздушные силы предупредили об опасности в 18.13. Запуск ракет был зафиксирован, в частности, из Беларуси.

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Что уже известно об атаке из Беларуси

Ракеты – из Беларуси,
– отметили в Воздушных силах в 19:14.

Вскоре сообщили, что скоростная ракета следует на Киевщину. Впоследствии уточнили, что направление – Виннитчина.

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  • В Воздушных силах сообщали, что группа крылатых ракет двигается в направлении Кировоградской области. Далее отметили, что следуют в направлении Черкасской области. В то же время подчеркнули, что направление может изменяться.
  • В 18:37 крылатые ракеты входили в Киевскую область.
  • Позже ракеты фиксировали в Винницкой области.
  • В скором времени Хмельницкой ОВА сообщили о взрывах.
  • Заметим, что было несколько пусков ракет "Кинжал". В частности, в направлении Староконстантинова.
  • Также оккупанты запускали "Кинжалы" из района Тамбова.
  • Отбой ракетной опасности по всей территории Украины объявили в 19:42.