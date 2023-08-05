Около 9:28 сирены прозвучали по всей стране. Воздушные силы сообщили, что МиГ-31К взлетел с аэродрома Саваслейка.

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Почему тревогу объявляют по всей стране

Для ударов по Украине россияне используют разнообразное вооружение – дроны, баллистические, крылатые или гиперзвуковые ракеты. Каждое из вооружений имеет свои особенности.

К примеру, крылатые ракеты россияне часто запускают после выведения носителей в море. Хотя есть случаи, когда "Калибры" запускали с мест базирования в бухтах, что угрожающе для самих кораблей.

Крылатые ракеты, которые несет авиация, россияне запускают с определенных пусковых рубежей. В таком случае можно даже подсчитать ориентировочное время подлета ракет в тот или иной регион.

Однако МиГ-31К не имеет пусковых рубежей и запустить "Кинжал" может из любой точки. Скорость полета этой ракеты – более 4 километров в секунду. Эти ракеты в считанные минуты могут долететь до любой области Украины. Хотя стоит отметить, что сейчас в распоряжении Украины есть средства ПВО, способные сбивать ракеты, которые россияне называли неистребимыми. Наши защитники неба сбили по меньшей мере 7 "Кинжалов".

Игнорировать тревогу не стоит

Враг часто поднимает МиГи в воздух, поэтому все чаще люди не обращают внимания на тревогу, если именно эти истребители стали причиной объявления тревоги. Однако следует помнить, что ситуация в любой момент может измениться.

Если вы приняли решение не идти в укрытие, когда в стране тревога из-за МиГ-31К – следите за актуальной информацией на официальном канале Воздушных сил или на мониторинговых группах, чтобы в случае запуска ракеты или других угроз вовремя среагировать на тревогу. Однако наилучшим вариантом будет реагирование на все сигналы воздушной тревоги.