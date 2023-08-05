Близько 9:28 сирени пролунали по всій країні. Повітряні сили повідомили, що МіГ-31К злетів з аеродрому Саваслейка.

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Чому тривогу оголошують по всій країні

Для ударів по Україні росіяни використовують різноманітне озброєння – дрони, балістичні, крилаті чи гіперзвукові ракети. Кожне з озброєнь має свої особливості.

Наприклад, крилаті ракети росіяни часто запускають після виведення носіїв у море. Хоча є випадки, коли "Калібри" запускали з місць базування в бухтах, що загрозливо для самих кораблів.

Крилаті ракети, які несе авіація, росіяни запускають з певних пускових рубежів. У такому випадку можна навіть підрахувати орієнтовний час підльоту ракет до того чи іншого регіону.

Однак МіГ-31К не має пускових рубежів і запустити "Кинджал" може з будь-якої точки. Швидкість польоту цієї ракети – понад 4 кілометри на секунду. Ці ракети за лічені хвилини можуть долетіти до будь-якої області України. Хоча варто відзначити, що зараз в розпорядженні України є засоби ППО, які здатні збивати ракети, які росіяни називали незнищенними. Наші захисники неба збили щонайменше 7 "Кинджалів".

Ігнорувати тривогу не варто

Ворог часто піднімає МіГи в повітря, через що все частіше люди не звертають уваги на тривогу, якщо саме ці винищувачі стали причиною оголошення тривоги. Однак варто пам'ятати, що ситуація в будь-яку мить може змінитися.

Якщо ви прийняли для себе рішення не йти в укриття, коли в країні тривога через МіГ-31К – слідкуйте за актуальною інформацією на офіційному каналі Повітряних сил чи на моніторингових групах, аби у випадку запуску ракети чи інших загроз вчасно зреагувати на тривогу. Однак найкращим варіантом буде реагування на всі без винятку сигнали повітряної тривоги.