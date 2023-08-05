На календаре 6 августа, а значит, мы еще на один день приблизились к победе. О главных событиях этого дня читайте в материале 24 Канала.
Достойно внимания Повреждение "Оленегорского горняка", Украина вернула тела погибших: хронология 527 дня войны
Наше государство уже в 528-е сутки сопротивляется российскому нашествию. Украинские защитники и защитницы продолжают не только давать отпор врагу, но и делать все для возвращения всех наших территорий.
На календаре 6 августа, а значит, мы еще на один день приблизились к победе. О главных событиях этого дня читайте в материале 24 Канала.
Достойно внимания Повреждение "Оленегорского горняка", Украина вернула тела погибших: хронология 527 дня войны