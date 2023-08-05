На календаре 6 августа, а значит, мы еще на один день приблизились к победе. О главных событиях этого дня читайте в материале 24 Канала.

Достойно внимания Повреждение "Оленегорского горняка", Украина вернула тела погибших: хронология 527 дня войны

03:05 Оккупанты сообщили о возобновлении движения на Крымском мосту – его перекрыли около полуночи из-за взрывов.

02:17 После серии взрывов после полуночи Морской спасательный центр России подтвердил, что в результате происшествий поврежден танкер SAG. На место прибыли 2 буксира. В танкере затопило машинное отделение, поэтому самостоятельно отправиться в пункт базирования или ближайшую бухту он не смог. Пропагандисты уже взывают о том, что якобы ВСУ атаковали гражданское судно, однако этот танкер перевозит горючее для самолетов в Сирию и давно находится под санкциями США.