Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает 24 Канал. Он отметил, что подобных случаев в мире еще не было.

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Украина первой в мире сбила "Кинжал" из ЗРК Patriot

Игнат рассказал, что у Украины есть оружие против баллистики – именно его наше государство давно просило у партнеров.

Это и Patriot, и SAMP/T, способны сбивать баллистические цели. И когда уже системы Patriot заступили на боевое дежурство, ничего не остается, как испытывать. Никогда Patriot не работал с таким типом целей, как X-47 "Кинжал",

– заметил пресс-секретарь Воздушных сил.

По его словам, оккупанты позиционируют ракеты X-47 "Кинжал" как "супероружие". Они до сих пор не могут поверить, что ВСУ удалось сбить одну из них.

"Слишком рано россияне узнали об этой успешной работе, потому что не хотелось так быстро публиковать", – отметил Игнат.

Он добавил, что еще рановато радоваться, ведь у Сил обороны пока недостаточно комплексов, чтобы полностью закрыть небо от баллистических ракет. Поэтому Украине необходимы:

истребители F-16, которые смогут сбивать аэродинамические цели,

гораздо больше систем ЗРК Patriot и FSAF SAMP/T.

Игнат подытожил, что об этом регулярно ведутся переговоры с партнерами.

Министр обороны Украины Алексей Резников также прокомментировал сбитие "Кинжала" По его словам, кремлевская пропаганда пытается навязать нарратив о том, что российское оружие является лучшим в мире и единственным в своем роде.

Это большое заблуждение. Система Patriot, новое мощное средство украинской противовоздушной обороны, сбила гиперзвуковую аэробалистическую ракету Х-47, которую российские военные преступники запустили по нашей стране.

– заявил глава украинского оборонного ведомства.

Он добавил, что ранее ВСУ не имели возможности уничтожать такие цели, но с поддержкой друзей нашего государства невозможное становится возможным.



Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала

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