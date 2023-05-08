Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє 24 Канал. Він зауважив, що подібних випадків у світі ще не було.

До теми Росіяни дізналися зарано, – Ігнат про збиття ракети "Кинджал" в Україні

Україна першою у світі збила "Кинджал" із ЗРК Patriot

Ігнат розповів, що Україна має зброю проти балістики - саме її наша держава давно просила у партнерів.

Це і Patriot, і SAMP/T, здатні збивати балістичні цілі. І коли вже системи Patriot заступили на бойове чергування, нічого не залишається, як випробовувати. Ніколи Patriot не працював із таким типом цілей, як X-47 "Кинджал",

– зауважив речник Повітряних сил.

За його словами, окупанти позиціюють ракети X-47 "Кинджал" як "суперзброю". Вони досі не можуть повірити, що ЗСУ вдалося збити одну з таких.

"Зарано росіяни дізналися про цю успішну роботу, тому що не хотілося так швидко публікувати", – зазначив Ігнат.

Він додав, що ще зарано тішитися, адже Сили оборони наразі мають недостатньо комплексів, щоб повністю закрити небо від балістичних ракет. Тому Україні необхідні:

винищувачі F-16, які зможуть збивати аеродинамічні цілі,

значно більше систем ЗРК Patriot та FSAF SAMP/T.

Ігнат підсумував, що про це регулярно ведуться перемовини із партнерами.

Міністр оборони України Олексій Резніков також прокоментував збиття "Кинджалу". За його словами, кремлівська пропаганда намагається нав'язати наратив про те, що російська зброя є найкращою у світі та єдиною у своєму роді.

Це велика помилка. Система Patriot, новий потужний засіб української протиповітряної оборони, збила гіперзвукову аеробалістичну ракету Х-47, яку російські військові злочинці запустили по нашій країні,

– заявив очільник українського оборонного відомства.

Він додав, що раніше ЗСУ не мали можливості знищувати такі цілі, але з підтримкою друзів нашої держави неможливе стає можливим.



Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу

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