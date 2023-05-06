Про успішне використання ЗРК Patriot розповів командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він привітав українців з історичною подією. Нагадаємо, що до того моменту у нас не було систем, які б могли збивати "Кинджали".

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Україна вперше збила "Кинджал"

Вітаю український народ з історичною подією! Так, ми збили "не имеющий аналогов" "Кинджал"!

– зазначив він.

За словами Олещука, сталося це під час нічної атаки у ніч проти 4 травня. Ворог випустив по Україні ракету Х-47 з літака МіГ-31К, який підняв у небо в Росії.

Водночас Олещук попрохав не поспішати з поширенням інформації. За його словами, не потрібно завчасно оприлюднювати дані, якими може скористатися ворог наступного разу.

Командувач Повітряних сил запевнив, що обов'язково повідомлятиме про те "що, де, чим і коли збили". Просто іноді потрібно буде трішки довше зачекати, ніж зазвичай.

Коли чутно гучні вибухи в повітрі, моя донька щоразу заспокоює сусідів словами: спокійно, працює наша ППО! Поговоріть і ви зі своїми сусідами, допомагайте один одному у важкі хвилини, вірте в наші Повітряні Сили, вірте в ППО!

– закликав він.