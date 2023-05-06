Об успешном использовании ЗРК Patriot рассказал командующий Воздушными силами Николай Олещук. Он поздравил украинцев с историческим событием. Напомним, что к тому моменту у нас не было систем, которые могли бы сбивать "Кинжалы".

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Украина впервые сбила "Кинжал"

Поздравляю украинский народ с историческим событием! Да, мы сбили "не имеющий аналогов" "Кинжал"!

– отметил он.

По словам Олещука, произошло это во время ночной атаки в ночь на 4 мая. Враг выпустил по Украине ракету Х-47 с самолета МиГ-31К, который поднялся в небо в России

В то же время, Олещук попросил не спешить с распространением информации. По его словам, не нужно раньше времени обнародовать данные, которыми может воспользоваться враг в следующий раз.

Командующий Воздушными силами заверил, что обязательно будет сообщать о том "что, где, чем и когда сбили". Просто иногда нужно будет немного дольше подождать, чем обычно.

Когда слышны громкие взрывы в воздухе, моя дочь каждый раз успокаивает соседей словами: спокойно, работает наша ПВО! Поговорите и вы со своими соседями, помогайте друг другу в трудные минуты, верьте в наши Воздушные Силы, верьте в ПВО!

– призвал он.

Детали сбивания "Кинжала"

Ими во время телемарафона поделился спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

4 мая МиГ-31К поднимался с аэродрома Саваслейка, откуда совершил пуск. Воздушное командование "Центр", которое, собственно, занимается и Киевщиной, сопровождало эту цель, МиГ-31К. И был отработан дивизионом Patriot, который может сбивать баллистические ракеты,

– отметил он.

Юрий Игнат отметил, что и так понятно, что Украине нужно больше Patriot. Ведь по всей территории нашего государства сохраняется угроза атаки баллистики. Особенно это касается Востока.

В конце концов, вы знаете, что Киев – цель врага номер 1. Они наиболее и чаще всего атакуют именно Киев, где расположены все органы нашего управления, власть и многие инфраструктурные объекты,

– добавил спикер.

Он добавил, что мы ожидаем, что скоро на боевом дежурстве будут системы SAMP-T, а также другие дивизионы Patriot. Таким образом, мы будем усиливать противовоздушную оборону там, где это необходимо, где горячее всего и где это может защитить украинцев как от баллистики, так и от авиации врага.