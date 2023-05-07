Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал сбитие ракеты "Кинжал" в Украине, пишет 24 Канал. Он подчеркнул, что Украина давно просила у партнеров оружие против баллистики.

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В Украине впервые в истории сбили аэробалистическую ракету

Речь идет не только о ЗРК Patriot, но и FSAF SAMP/T. Обе эти системы, как объяснил Юрий Игнат, способны сбивать баллистические цели.

Спикер Воздушных Сил ВСУ заявил, что до сих пор Patriot никогда не работал с таким типом целей как ракета "Кинжал".

"Как видите, есть успешная работа", – сказал он и добавил, что россияне рано узнали о возможности Украины сбивать эти ракеты.

Рано россияне узнали об этой успешной работе, потому что не хотелось так быстро публиковать,

– заявил Игнат.

Кроме того, он подчеркнул, что радоваться рано, поскольку у Украины все еще мало систем ПВО. Игнат отметил, что Украине нужно гораздо больше этих систем, чтобы защитить крупные города, объекты инфраструктуры и атомной энергетики.

Это мы всегда подчеркиваем нашим западным партнерам. Против баллистики нужно оружие именно для этой цели,

– сказал спикер и добавил, что ЗРК Patriot более дальнобойная система в плане аэродинамических целей.

Также представитель Воздушных сил сказал, что Украине нужны западные истребители F-16, которые станут частью ПВО.

Игнат подтвердил, что в Украине зафиксирован первый случай сбивания аэробалистической ракеты. В то же время Игнат объяснил, почему сложно сбить ракету "Кинжал".

Дело в том, что носитель ракеты, которым в основном является самолет МиГ-31К, поднимает "Кинжал" очень высоко, откуда происходит пуск. Ракета разгоняется до высокой скорости, в результате чего ее трудно обнаружить. Ракета падает на цель сверху по баллистической траектории.

До недавнего времени у Украины не было средств, чтобы сбить "Кинжал". И теперь перехватить эту ракету можно благодаря ЗРК Patriot. Кроме того, Игнат выразил надежду, что Украина получит обещанный FSAF SAMP/T, который тоже удачно проявит себя против баллистических целей.

Он подчеркнул, что такие ракеты как "Кинжал" можно сбивать исключительно в автоматическом режиме.



Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала

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