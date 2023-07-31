Правила безпеки під час ракетних обстрілів нагадує 24 Канал. Про те, що таке правило двох та як воно може врятувати вам життя – читайте далі.

Зверніть увагу Загроз є більше, ніж одна: чому під час тривоги потрібно завжди бути в укритті

Що таке правило двох стін

Якщо просто, то правило двох стін – це принцип, за яким потрібно сховатися так, щоб між вами та відкритим простором було щонайменше 2 стіни. Під час ракетних чи інших атак це працює наступним чином – влучання боєприпасу чи ракети може зруйнувати зовнішню стіну, а уламки летітимуть в другу стіну. Відповідно, сховавшись за нею, ви можете зберегти собі життя та здоров'я.

Це правило надзвичайно важливе для тих, хто не має можливості піти в укриття – воно надто далеко або просто не вистачає часу. Наприклад, ;жителі Харкова, Сум, Запоріжжя, Краматорська, Херсона та прилеглих населених пунктів часто чують сигнали тривоги вже після звуків вибухів, тому правило двох стін – найкращий у такій ситуації варіант.

Відповідно до цього правила, ви можете сховатися у ванній кімнаті, коридорі чи у вбиральні.

Які нюанси варто пам'ятати

Важливим нюансом у правилі двох стін є те, що воно працює як у горизонтальному напрямку, так і вертикальному. Тобто якщо ви живете на останньому поверсі будинку, то ви не зможете заховатися там за таким принципом і в такому випадку краще спуститися на нижчі поверхи будинку, а найкраще – на перший.

Важливо! Реагуйте на всі сигнали тривог, і якщо немає можливості спуститися в укриття, то використовуйте правило двох стін. Крім того, дбайте про інформаційну безпеку та не публікуйте під час тривоги нічого, що може допомогти ворогу – як працює ППО, куди влучили ракета чи дрон тощо.