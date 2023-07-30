Основні правила безпеки під час ракетних та дронових атак ворога нагадує 24 Канал. Про те, чому важливо ховатися в укриття, навіть якщо ППО знищує всі цілі – читайте далі.

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Не тільки загроза влучання

За майже півтора року повномасштабної війни ми з вами стали свідками того, як Росія атакує житлові будинки, школи, лікарні та інші цивільні об'єкти. Жертвами таких атак стають мирні мешканці сіл та міст нашої держави.

Тому коли ви чуєте сирену – одразу прямуйте до укриття, оскільки неможливо передбачити, куди наступного разу поцілить ворог. Якщо його немає поблизу, тоді ви можете заховатися у ванній чи коридорі за правилом двох стін.

Крім того, коли ворог запускає ракети чи дрони, є не тільки загроза прямого влучання, але й ударної хвилі у випадку, якщо влучання було неподалік вашого будинку. Перебування в укритті також дозволить вам захиститися від небажаних наслідків у випадку, якщо ударна хвиля дістанеться вашого помешкання.

І головне – сили ППО завжди на варті нашого неба і знищують більшість ворожих цілей, однак є одне "але". Після влучання у ворожу ціль, на землю падають уламки як і цілі, так і ракети ЗРК, яка знищила ціль. Передбачити, куди впадуть уламки – так само неможливо. Зокрема було чимало випадків, коли уламки падали на житлові будинки. Варто розуміти, що сили ППО роблять свою роботу, і роблять її якісно, а ми з вами повинні берегти свої життя.

Важливо! Спускайтеся в укриття, коли сигнал сирени сповіщає про тривогу, і покидайте його тільки тоді, коли сирени сповістять про відбій. Крім того, під час тривоги також пам'ятайте про інформаційну гігієну – читайте тільки перевірені джерела інформації та не публікуйте жодної інформації, яка б могла допомогти ворогу.