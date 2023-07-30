Основные правила безопасности во время ракетных и дроновых атак врага напоминает 24 Канал. О том, почему важно прятаться в укрытие, даже если ПВО уничтожает все цели – читайте дальше.

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Не только угроза попадания

Почти за полтора года полномасштабной войны мы с вами стали свидетелями того, как Россия атакует жилые дома, школы, больницы и другие гражданские объекты. Жертвами таких атак становятся мирные жители деревень и городов нашего государства.

Поэтому когда вы слышите сирену – сразу направляйтесь к укрытию, поскольку невозможно предсказать, куда в следующий раз попадет враг. Если его нет поблизости, вы можете спрятаться в ванной или коридоре по правилу двух стен.

Кроме того, когда враг запускает ракеты или дроны, есть не только угроза прямого попадания, но и ударной волны в случае, если попадание было недалеко от вашего дома. Пребывание в укрытии также позволит вам защититься от нежелательных последствий в случае, если ударная волна достанется вашему дому.

И главное – силы ПВО всегда на страже нашего неба и уничтожают большинство вражеских целей, однако есть одно "но". После попадания во враждебную цель, на землю падают обломки как цели, так и ракеты ЗРК, которая уничтожила цель. Предсказать, куда упадут обломки – так же невозможно. В частности, было немало случаев, когда обломки падали на жилые дома. Следует понимать, что силы ПВО делают свою работу и делают ее качественно, а мы с вами должны беречь свои жизни.

Важно! Спускайтесь в укрытие, когда сигнал сирены извещает о тревоге, и покидайте его только тогда, когда сирены сообщат об отбое. Кроме того, во время тревоги также помните об информационной гигиене – читайте только проверенные источники информации и не публикуйте никакой информации, которая могла бы помочь врагу.