Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он подчеркнул: все, что будет в воздухе – будет уничтожаться.

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Какая ПВО защищает Киев

По словам Игната, он видел ту ПВО и экипажи, которые счастливы на них работать. Это Patriot, NASAMS и другие. Комплексы новые и работают полностью: одна ракета – одна цель.

Меньше человеческого фактора, можно включить автоматический режим и пойти спрятаться в укрытие. Все, что будет в воздухе, будет уничтожаться. Эта техника может уничтожать и баллистику,

– сказал спикер Воздушных сил.

Сейчас многие задают вопросы, почему Киев лучше или хуже защищен. Игнат подчеркнул, что столицу нужно защищать и здесь без вариантов. Куда больше бьют – там и будет стоять больше средств.

"А бьют по Киеву мощно. Ни одна столица в мире не переживала столько ракетных атак, как наша. Но в то же время не нужно преуменьшать Харьковщину и Днепропетровщину, куда тоже прилетает много", – отметил Игнат.

Он подчеркнул, что в целом Киев – большой сам по себе, и нужно много средств, чтобы перекрыть весь город.

Тоже часто спрашивают: почему в городе взрывается? Это не так. Пока ракета настигнет вражескую, перехватит ее и пока этот обломок будет падать – он может пролететь еще 10 километров в падении. Поэтому в случае воздушных тревог – надо прятаться. Результат, показываемый нашей ПВО, достигается потом и кровью людей. Это очень непросто,

– добавил спикер Воздушных сил.

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявлял, что на сегодняшний день Киев и Киевская область оснащены лучшими системами противовоздушной обороны в мире. Однако даже они не гарантируют абсолютного закрытия неба от российских ракет и дронов. По его словам, ни одна система ПВО не может гарантировать полное отсутствие прорывов. Кроме того, даже сбитые обломки могут причинить вред.